Gần 40.000 cây sâm Ngọc Linh bị 'lãng quên', chưa được bàn giao cho đơn vị mới quản lý 08/05/2026 16:47

(PLO)- Gần một năm từ khi sáp nhập đơn vị hành chính, trại sâm Tắk Ngo ở Đà Nẵng với gần 40.000 cây sâm Ngọc Linh vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị mới quản lý.

Trại sâm Tắk Ngo và khu nhà thực hành ở xã Trà Linh, TP Đà Nẵng trước đây thuộc UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, đến nay trại sâm vẫn chưa được bàn giao cho cơ quan mới tiếp nhận quản lý.

Tài sản nhà nước chưa được bàn giao cho đơn vị mới quản lý. Ảnh: TN

Gần 40.000 cây sâm Ngọc Linh chưa có đơn vị quản lý

Trại sâm giống Tắk Ngo nằm ở độ cao 1.600 - 2.000 mét so với mực nước biển. Trại sâm có vai trò quan trọng trong bảo tồn nguồn gen giống của ‘quốc bảo’ sâm Ngọc Linh, tạo nguồn cây con cung cấp cho người dân địa phương.

Ngoài ra, trại sâm cũng là nơi thực nghiệm, đúc kết kỹ thuật trồng sâm Ngọc Linh nhằm hoàn thiện quy trình nhân giống loại sâm quý này. Tuy vậy, sau sáp nhập, trại sâm rơi vào cảnh vô chủ, chưa có đơn vị tiếp nhận quản lý.

Thống kê vào tháng 7-2025, trại sâm Tắk Ngo có gần 19.000 cây sâm Ngọc Linh 1-12 năm tuổi, khoảng 20.000 cây sâm giống chưa được kiểm kê chi tiết. Khu vực trại rộng khoảng 83 héc ta, trong đó phần lớn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ.

Trước đây, UBND huyện Nam Trà My đầu tư cơ sở hạ tầng gồm nhà công vụ, vườn ươm, hàng rào bảo vệ, khu nhà thực hành, bếp ăn, nhà xe… Sau sáp nhập, các cơ sở này không được vận hành, bảo dưỡng thường xuyên và đứng trước nguy cơ xuống cấp.

Cũng vì không có đơn vị quản lý, bốn nhân viên tại trại sâm này suốt gần một năm qua không được nhận lương, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm sau sáp nhập, tháng 7-2025, UBND TP Đà Nẵng kết luận, thống nhất giao trại sâm Tắk Ngo, nhà trưng bày sâm Ngọc Linh cho UBND xã Trà Linh quản lý.

Hàng ngàn cây sâm Ngọc Linh trong khuôn viên. Ảnh: TN

Từ đó, Sở Tài chính có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP nghiên cứu, giải quyết. Tuy nhiên, gần một năm qua việc bàn giao vẫn chưa được thực hiện, cơ sở hạ tầng, gần 40.000 cây sâm là tài sản Nhà nước không có cơ quan chủ quản.

Kiểm đếm trước 30-5

Trước thực trạng trên, UBND xã Trà Linh từng có văn bản xin được tiếp nhận quản lý trại sâm và khu nhà thực hành. Xã này đề nghị UBND TP, Sở Tài chính TP Đà Nẵng hướng dẫn thủ tục xác lập đơn vị chủ quản làm cơ sở bàn giao; đồng thời, xem xét các quy định để trả lương cho nhân viên đang làm việc tại đây.

Trả lời PV, ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh, nói nguyên nhân gần một năm nay chưa có đơn vị tiếp nhận tài sản này vì có nhiều vướng mắc. Lãnh đạo TP vừa họp, thống nhất chủ trương với các đơn vị liên quan.

Theo ông Hải, sắp tới UBND Trà Linh xã sẽ mời Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường họp làm các thủ tục liên quan để thực hiện việc tiếp nhận.

Một khu vực trong trại sâm nhếch nhác. Ảnh: TN

“Về phần lương cho nhân viên, lãnh đạo TP thống nhất giao Sở Tài chính nghiên cứu nhằm truy lĩnh lương lại cho họ. Còn gần một năm nay, xã chưa được tiếp nhận quản lý nên chỉ động viên, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho anh em làm việc tại đây”- ông Hải nói.

Tại cuộc họp liên quan, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận Trại sâm Tắk Ngo, nhà trưng bày Sâm Ngọc Linh.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao các đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm đếm lại tài sản thực tế đang quản lý đối với Trại sâm Tắk Ngo, nhà trưng bày Sâm Ngọc Linh để lập hồ sơ, báo cáo danh mục tài sản đề nghị giao theo quy định, gửi về Sở Tài chính trước ngày 30-5.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn UBND xã Trà Linh lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan và tham mưu UBND TP Đà Nẵng giao quản lý trại sâm Tắk Ngo, nhà trưng bày Sâm Ngọc Linh.