Giấc mơ an cư: Người thoát hiểm, người lỡ chuyến tàu 07/11/2025 07:40

(PLO)- Giá chung cư Hà Nội lập đỉnh mới khiến nhiều người có cảm giác như vừa thoát hiểm, còn người biết chắc rằng mình đã lỡ chuyến tàu.

Cách đây vài ngày, chị Trần Thị Trang (35 tuổi, nhân viên một công ty nước ngoài) bần thần khi đọc được thông tin từ Bộ Xây dựng: Giá chung cư trung bình Hà Nội vượt TP.HCM, lập đỉnh mới với mức khoảng 95 triệu đồng/m², tăng trung bình 15 triệu đồng chỉ sau ba tháng.

“Trong khi đó, lương hai vợ chồng không hề tăng, nếu cứ đà này chắc chỉ còn đường về quê mới có nhà riêng”- chị Trang thở dài.

Tiền ít, chần chừ không quyết khiến vuột mất cơ hội an cư

Ra trường với tấm bằng loại giỏi, lại có thêm bằng thạc sĩ, chị Trang từng tự tin mình sẽ sớm có một căn hộ riêng ở thủ đô.

Khi lập gia đình năm 2015, hai vợ chồng chị gom góp được khoảng 400 triệu đồng, đủ để mua một căn hộ nhỏ ngoài Vành đai 3 (Hà Nội). Tuy nhiên, vì nghĩ rằng với thu nhập gần 60 triệu đồng/tháng, vợ chồng có thể tích góp thêm để mua được nhà đất nên chị quyết định gửi tiền tiết kiệm, chờ cơ hội tốt hơn.

Thế rồi, công việc của chồng gặp khó, khoản tiền gần 2 tỉ đồng gom góp được dần vơi để lo chi tiêu. Lúc chỉ còn khoảng 1 tỉ đồng, chị Trang lại bàn chuyện mua nhà nhưng chồng vẫn do dự: “Thôi để gom thêm, mua nhà đất cho chắc”.

Sau nhiều năm gom góp, chị Trang vẫn phải thuê trọ trong căn tập thể chật hẹp chỉ hơn 40m2. Ảnh: V.LONG

"Giờ nhìn lại, giá chung cư đã tăng gấp 4-5 lần, chúng tôi biết mình đã lỡ mất cơ hội an cư. Có lẽ chỉ còn cách về quê, lấy đất ông bà để xây nhà, chứ giá này sao mua nổi”- chị nói rồi lách mình bước vào phòng trọ, nơi chỉ đủ kê một chiếc giường và kệ bếp ga.

Tương tự, căn phòng trọ 45 m² của gia đình anh Võ Văn Thích (quê ở Hà Tĩnh) nằm sâu trong hẻm nhỏ ở đường Chùa Láng, lối vào nhà chỉ vừa một người lớn. Anh lập gia đình được ba năm, nhiều lần có ý định mua nhà nhưng “lưỡng lự mãi”.

Những khu chung cư có giá trên 100 triệu đồng/m2.

“Thời điểm mới cưới, trong tay có 400 triệu đồng, tôi định mua chung cư nhưng vợ mang bầu nên tạm hoãn. Sau đó, cứ tính góp thêm để mua căn ưng ý, nhưng mỗi lần đi xem thì giá lại cao hơn trước” - anh kể.

Đầu năm 2024, khi nghe tin giá chung cư tiếp tục tăng, vợ chồng anh đi tìm căn hộ cũ nhưng giá căn nào cũng tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với vài năm trước. Nghĩ giá đang sốt, anh quyết chờ giá hạ nhưng chờ mãi vẫn chỉ thấy... tăng.

“Thu nhập của hai vợ chồng ba năm nay chỉ tăng được vài triệu, trong khi căn hộ muốn mua giờ đội thêm 2-3 tỉ. Nếu mạnh dạn mua khi ấy, giờ chúng tôi đã có nhà rồi. Bây giờ thì chỉ biết thở dài”- anh Thích tâm sự.

"Nếu để đến giờ tôi không bao giờ mua được nhà"

Khác với tâm trạng tiếc nuối của chị Trang và anh Thích, anh Nguyễn Văn Kiên, ngụ tại Tây Mỗ (Nam Từ Liêm), xem việc mạnh dạn mua nhà cách đây ba năm là quyết định đúng đắn nhất đời.

Vợ chồng anh Kiên không dư dả, nhưng khi gom đủ tiền đóng 30% giá trị căn hộ, anh lập tức ký hợp đồng.

“Lúc đó nhiều người bảo tôi liều nhưng giờ nghĩ lại thấy đúng. Nếu chậm một chút, chắc tôi không bao giờ có nhà. Giờ kiếm đâu ra 3-4 tỉ để mua?” - anh nói.

Anh tính toán, với lương hai vợ chồng khoảng 60 triệu đồng/tháng, trừ chi phí sinh hoạt mỗi năm dư giỏi lắm 100 triệu đồng thì phải mất nửa đời người mới mua được căn nhà 3 tỉ. “Chậm chân là thua. Nhà thì tăng giá từng tháng, còn thu nhập thì giậm chân tại chỗ”- anh Kiên nói.

Gia đình anh Quốc Anh kịp mua nhà trước thời điểm sốt giá. Ảnh: V.LONG

Giá chung cư “bay" như tên lửa Theo Bộ Xây dựng, năm 2024, giá căn hộ chung cư ở Hà Nội tăng trung bình 40-50% so với năm trước. Cụ thể, quý I và quý II, giá trung bình chỉ 70-80 triệu đồng/m²; sang quý III, con số này đã lên 95 triệu đồng/m². Trong đó, hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m². Các toà nhà có giá trên 100 triệu đồng mỗi m² ở Hà Nội. Ảnh: V.LONG Như vậy, chỉ trong vòng 9 tháng, trung bình mỗi quý giá nhà tăng thêm 15 triệu đồng/m², trong khi thu nhập của người lao động gần như không đổi.

Cũng ở Tây Mỗ, anh Quốc Anh (36 tuổi) kể lại “phi vụ” mua nhà khiến vợ chồng anh thay đổi cả cuộc đời.

Lúc đó trong tay anh chỉ có 50 triệu đồng. “Một lần đến nhà bạn chơi, thấy cuộc sống ở đây thoải mái, tôi về tìm hiểu dự án gần đó. Một tuần sau, tôi liều đặt cọc luôn căn hộ giá 2 tỉ đồng” - anh nhớ lại.

Vợ anh hoảng hốt vì chưa bàn bạc gì nhưng việc đã rồi. Hai vợ chồng xoay mượn họ hàng gần 700 triệu đồng để chồng đủ 30% giá trị căn hộ, phần còn lại vay ngân hàng. Ba năm qua, anh chị làm việc cật lực và đã trả gần hết nợ, chỉ còn 1 tỉ đồng.

“May mắn là hai năm đầu được ân hạn gốc và lãi nên chúng tôi tập trung kiếm tiền trả nợ. Giờ mỗi tháng trả cả vốn lẫn lãi 15 triệu đồng, tuy áp lực nhưng vẫn kham nổi”- anh Quốc Anh nói.

Căn hộ 64 m² mà vợ chồng anh mua nay đã tăng giá hơn 5 tỉ đồng, tức là chỉ sau ba năm, anh lời được 3 tỉ đồng.

“Nếu không mua lúc đó, giờ chắc chắn tôi không có nhà. Ba năm cật lực làm việc, nay còn nợ 1 tỉ nhưng có mái nhà của riêng mình là xứng đáng. Nếu chờ đến giờ, khi con lớn, chi tiêu tăng, chắc chắn việc mua căn hộ 5 tỉ là điều không tưởng”- anh chia sẻ.