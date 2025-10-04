Cháy chung cư mini ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu những người mắc kẹt 04/10/2025 12:27

(PLO)- Phát hiện mùi khét và khói lan trong một chung cư mini thuộc toà nhà cao tầng, nhiều người đã hô hoán, bỏ chạy lên tầng thượng.

Ngày 4-10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15 và khu vực số 31 - phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng, chính quyền và công an phường hướng dẫn thoát nạn nhiều người dân trong vụ cháy xảy ra trên địa bàn vào đêm qua.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 58 phút ngày 3-10, người dân phát hiện có mùi khét và khói lan trong một chung cư mini thuộc toà nhà cao 8 tầng tại phường Thanh Liệt. Sau đó, nhiều người hô hoán, bỏ chạy lên tầng thượng.

Được biết, đây là tòa nhà cho thuê trọ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hoả đã điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp với lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ.

Vụ cháy ở Hà Nội đêm 3-10 không gây thiệt hại về người. Ảnh: CACC

Khi tiếp cận vị trí tầng 1 của ngôi nhà, lực lượng cứu hoả đã xử lý ngăn cháy lan và khống chế cháy, đồng thời các mũi công tác tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn thoát nạn. Kết quả, các lực lượng đã hướng dẫn, cứu nạn cho toàn bộ người dân và đưa đến nơi an toàn.

Quy mô diện tích công trình khoảng 150m2, cao 8 tầng, diện tích đám cháy nhỏ gần 1m2.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc có thể là do chập điện tại tủ điện tầng 1 nên đã phát sinh nhiều khói. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.