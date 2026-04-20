Giải pháp nào cho đoạn kênh 28 người thiệt mạng trong 30 năm ở Quảng Ngãi? 20/04/2026 16:54

(PLO)- Hơn 30 năm qua, đã có ít nhất 28 người tử vong tại đoạn kênh dài khoảng 3 km này.

Kênh chính Bắc và chính Nam là công trình thủy lợi lớn, đưa vào sử dụng từ năm 1991, mỗi tuyến dài khoảng 35km. Tại Quảng Ngãi, đoạn kênh chính Nam qua xã Phước Giang lại được người dân gọi là kênh "tử thần”. Chỉ dài 3 km nhưng không có hộ lan, nhiều cầu nhỏ hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đoạn kênh được người dân gọi là "kênh tử thần" nhìn từ trên cao.

Điểm đen tai nạn kéo dài nhiều năm

Anh Nguyễn Văn Cảnh (xã Phước Giang) cho biết đoạn kênh dài khoảng 100 m trước nhà anh là điểm đen tai nạn. Kênh sâu khoảng 3,5 m, nước chảy xiết, bờ dốc và không có hộ lan. Trên đoạn này còn có cây cầu rộng khoảng 2 m nhưng cũng không có lan can.

Quá quen thuộc với cảnh người rơi xuống kênh, anh Cảnh sắm sẵn một chiếc phao treo trước nhà để kịp thời ứng cứu.

“Từ năm 1996 đến nay có hơn 20 người gặp nạn tại vị trí này. Riêng tôi trong khoảng 20 năm qua đã cứu được 10 người rơi xuống kênh”, anh Cảnh nói.

Theo người dân, vào mùa mưa hoặc thời điểm sản xuất lúa, nước kênh dâng cao, chảy mạnh trong khi bờ không đảm bảo an toàn nên tai nạn xảy ra thường xuyên. Nhiều trường hợp may mắn được ứng cứu kịp thời, nhưng cũng có người bị cuốn trôi.

Gần đây nhất, ngày 30-3, anh Cảnh cứu một cháu bé rơi xuống kênh. Cùng buổi sáng, tại vị trí cách đó khoảng 1 km, một người đàn ông rơi xuống nước và tử vong.

Đoạn kênh dài không có lan can, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn rớt xuống kênh.

Ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết từ năm 1996 đến nay đã ghi nhận 28 trường hợp tử vong trên đoạn kênh dài 3 km; số người gặp nạn nhưng được cứu không đếm xuể.

“Khu vực này có 3 đoạn kênh ngầm nên nước chảy rất mạnh. Bờ kênh dốc, cầu nhỏ hẹp, không có lan can nên người rơi xuống rất khó thoát”, ông Thiện nói.

Thiếu kinh phí, nhiều đoạn vẫn “trắng” hộ lan

Theo chính quyền địa phương, nhiều nạn nhân là người ở nơi khác đến, không quen địa hình nên gặp tai nạn, có trường hợp bị nước cuốn trôi xa hơn 10 km.

Trước tình trạng tai nạn liên tiếp, chính quyền xã Phước Giang đã nhiều lần kiến nghị đơn vị quản lý công trình sớm lắp đặt hộ lan, lan can cầu để đảm bảo an toàn cho người dân.

Một số đoạn ngắn được giăng lưới để hạn chế tai nạn.

“Tai nạn xảy ra nhiều năm khiến người dân rất lo lắng. Nếu không sớm khắc phục, nguy cơ vẫn còn tiếp diễn”, ông Thiện kiến nghị.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đang quản lý các tuyến kênh trên địa bàn.

Nhiều trường hợp đi lại dọc tuyến kênh bị rơi xuống nước, tử vong.

Theo ông Đạt, khi xây dựng, các tuyến kênh này chưa được lắp hộ lan. Về sau, đơn vị đã bổ sung tại một số vị trí, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên nhiều đoạn vẫn chưa được đầu tư.

“Một số vị trí từng lắp hộ lan nhưng đã xuống cấp, không còn phù hợp. Thời gian tới, chúng tôi sẽ rà soát các điểm nguy hiểm, tìm nguồn kinh phí để lắp đặt hộ lan cứng nhằm hạn chế tai nạn”, ông Đạt thông tin.