Chó cắn 4 người ở Quảng Ngãi dương tính vi rút dại 17/04/2026 21:23

(PLO)- Mẫu bệnh phẩm từ con chó được xác định dương tính với vi rút dại. Ngành chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng chống lây lan.

Ngày 17-4, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương - Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm II cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm gửi từ Quảng Ngãi, xác định dương tính với vi rút dại.

Mẫu xét nghiệm là đầu chó do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi gửi, được lấy tại thôn Diên Niên (xã Sơn Tịnh) vào ngày 15-4 để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Kết quả xét nghiệm xác định con chó dương tính vi rút dại.

Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi, ngay sau khi có kết quả, đơn vị đã chỉ đạo khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo quy định; đồng thời phối hợp ngành y tế theo dõi sát các trường hợp người dân bị chó cắn, hướng dẫn tiêm phòng kịp thời.

Cùng với đó, ngành chức năng tổ chức tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn; tăng cường kiểm soát dịch bệnh nhằm hạn chế nguy cơ lây lan. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, yêu cầu người dân không thả rông chó, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng, thuận lợi để bệnh dại phát sinh.

Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Sơn Tịnh, cho biết tập quán nuôi chó thả rông vẫn còn phổ biến tại nhiều khu vực nông thôn, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Địa phương sẽ siết chặt quản lý, vận động người dân ký cam kết nuôi nhốt, tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi.

Trước đó, sáng 14-4, một con chó lông vàng có biểu hiện hung dữ chạy dọc các tuyến đường liên thôn ở xã Sơn Tịnh, tấn công nhiều người dân, khiến 4 người bị thương. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, con chó đã bị bắt và tiêu hủy.