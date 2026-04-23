Giải tỏa nhiều chợ cóc, Hà Nội đạt hơn 77% kế hoạch lập lại trật tự đô thị 23/04/2026 16:24

(PLO)- Công tác xử lý chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực, riêng các điểm kinh doanh tự phát đã giải tỏa đạt 77,5% kế hoạch song vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm ở một số nơi.

Chiều 23-4, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch xử lý hai điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.

Nhiều tuyến phố trung tâm thông thoáng

Báo cáo tại hội nghị, đại diện phường Hoàn Kiếm cho biết thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, công tác lập lại trật tự đô thị, đặc biệt là xử lý chợ cóc, chợ tạm đã có chuyển biến rõ rệt. Nhiều điểm nóng tồn tại lâu năm đã được giải tỏa.

Đáng chú ý, chợ Thanh Hà, khu chợ có lịch sử hàng trăm năm gắn với hoạt động giao thương ven sông khu phố cổ, đã cơ bản được giải tỏa, trả lại không gian thông thoáng cho tuyến phố.

Phố Nguyễn Thiện Thuật (phường Hoàn Kiếm), nơi có chợ Thanh Hà lịch sử hàng trăm năm, đã thông thoáng hơn.

Tương tự, các điểm như chợ cóc đê Nguyễn Khoái (phường Lĩnh Nam), chợ Lòng Thuyền (phường Vĩnh Hưng) cũng được xử lý, duy trì ổn định, không để tái phát.

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Kế hoạch 332 của UBND TP, đến ngày 22-4, toàn TP đã giải tỏa 179/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, đạt 77,5% tiến độ. Tuy nhiên, vẫn có 15 điểm xảy ra tái lấn chiếm nhỏ vào thời điểm không có lực lượng chức năng.

Trong kỳ báo cáo, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 1.000 lượt tuần tra, xử phạt 4.069 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 2,7 tỉ đồng. Ngoài ra, qua hệ thống giám sát và phản ánh, thêm 2.596 trường hợp bị xử phạt hơn 1 tỉ đồng.

Đáng chú ý, các đơn vị đã chủ động “phạt nguội” 807 trường hợp, thu hơn 339 triệu đồng. Một số địa bàn có tỷ lệ xử lý cao gồm Tây Mỗ, Láng, Hồng Hà, Tương Mai, Bạch Mai…

Công tác chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh khi Công an TP triển khai thử nghiệm phần mềm báo cáo “5 điểm nghẽn”. Đến nay, 32/126 xã, phường đã thành lập trung tâm camera giám sát tại trụ sở công an.

Xử lý hơn 10.000 vi phạm giao thông, còn 16 điểm ùn tắc

Đối với lĩnh vực giao thông, thực hiện Kế hoạch 383, các lực lượng đã kiểm tra, xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 27 tỉ đồng. Hệ thống camera AI phát hiện gần 2.900 trường hợp vi phạm.

Liên ngành cũng xử phạt 10 dự án thi công vi phạm trên đường đang khai thác với tổng số tiền 105 triệu đồng.

Đáng chú ý, TP đã loại bỏ 15 điểm ùn tắc khỏi danh sách, đồng thời còn 16 điểm đang tiếp tục được tập trung xử lý. Nhiều phương án tổ chức giao thông đã được thống nhất tại các tuyến như Chu Huy Mẫn, Nguyễn Cảnh Dị, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục…

Thành phố cũng dự kiến bố trí 89 vị trí dừng, đón trả khách chung cho taxi và xe công nghệ, góp phần giảm áp lực giao thông.

Báo cáo cũng chỉ ra, trong công tác kiểm điểm trách nhiệm, vẫn còn nhiều địa phương thực hiện chưa nghiêm. Trong số 34 đơn vị được yêu cầu báo cáo, có 4 đơn vị chưa gửi báo cáo; nhiều nơi chưa xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, chỉ kiểm điểm lực lượng công an.

Bên cạnh đó, một số vi phạm vẫn tồn tại như lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, chợ cóc tái phát tại một số khu vực như đê Trần Khát Chân, khu chung cư đường Nguyễn Phan Chánh.

Công an TP Hà Nội đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục siết chặt quản lý, xử lý dứt điểm vi phạm, đồng thời tăng cường hậu kiểm, không để tình trạng tái diễn gây bức xúc trong dư luận.