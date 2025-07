Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhận Huân chương Chiến công hạng nhất 09/07/2025 20:10

(PLO)- Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Huân chương Chiến công hạng ba cho một tập thể và một cá nhân.

Chiều 9-7, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025. Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh đã hoàn thành 47/83 chỉ tiêu; trong đó, có 7 chỉ tiêu vượt.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trao Huân chương Chiến công hạng ba tặng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang. Ảnh: BT

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trao Huân chương Chiến công hạng ba cho Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang. Ảnh: PV

Cạnh đó, chủ động hoàn thành tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng tiến độ, định hướng, chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt năm nhiệm vụ mới tiếp nhận từ các sở, ngành.

Ngoài ra, Công an tỉnh An Giang đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện các cao điểm, kế hoạch chuyên đề tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Công an các xã, phường, đặc khu cũng đã tập trung giải quyết tốt các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhiều vụ việc, tội phạm… góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ghi nhận biểu dương Công an toàn tỉnh đã “vừa chạy, vừa xếp hàng” sắp xếp tổ chức bộ máy và lập được nhiều thành tích, chiến công tiêu biểu, xuất sắc.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BT

Thời gian tới, người đứng đầu UBND tỉnh An Giang đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, Công an tỉnh An Giang đã công bố và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Theo đó, với thành tích đặc biệt xuất sắc trong chuyên án đấu tranh, triệt xóa nhóm chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang), Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Cạnh đó, tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cũ và cá nhân Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho sáu cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Bằng khen cho hai tập thể và 11 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng Giấy khen 31 cá nhân có thành tích xuất sắc.