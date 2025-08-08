Giám đốc làm giả sổ hồng để vay tiền trả nợ lãnh 12 năm tù 08/08/2025 11:00

(PLO)- Sơn gợi ý với Thành sẽ nhờ người làm giả sổ hồng để Thành thế chấp cho người khác lấy tiền trả nợ...

Ngày 8-8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Thành 12 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Thành tại phiên tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, tòa ghi nhận việc bị cáo tự nguyện khắc phục cho hai bị hại số tiền 975 triệu và đồng ý dùng thửa đất hơn 1.100 m2 ở Kiên Giang để phát mãi trả nợ cho các bị hại…

Theo cáo trạng, bị cáo Thành là Giám đốc Công ty TNHH MTV Gỗ Thành Đạt, có trụ sở tại TP Cần Thơ.

Năm 2019, do tình hình kinh doanh của công ty gặp khó khăn nên Thành vay tiền các ngân hàng với hình thức thế chấp các quyền sử dụng đất và vay tiền cá nhân từ người tên Sơn (không rõ nhân thân).

Năm 2021, trong thời gian dịch bệnh COVID, tình hình kinh doanh gặp thêm nhiều khó khăn nên Thành không có khả năng trả tiền cho Sơn.

Sơn gợi ý với Thành sẽ nhờ người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) để Thành thế chấp cho người khác lấy tiền trả nợ, Thành đồng ý.

Sau đó, có người nam (không rõ nhân thân) liên hệ, trao đổi việc làm giả sổ hồng, thì Thành đồng ý làm giả 4 sổ hồng, đứng tên Huỳnh Văn Thành, với số tiền là 5 triệu đồng/giấy.

Sau khi nhận được các sổ hồng giả, Thành mang các sổ này đưa cho các ông Trần Vũ Phương, ông Nguyễn Minh Sáng giữ làm tin để vay số tiền 975 triệu đồng, rồi chiếm đoạt tiền để trả nợ cho Sơn…