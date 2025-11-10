Giấu 20 kg bạc dưới đế giày rồi vận chuyển trái phép qua biên giới 10/11/2025 21:10

(PLO)- Nhóm người đã giấu bạc dưới đế giày để mang qua biên giới, nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Ngày 10-11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời khởi tố năm người liên quan.

Trong đó, Vũ Duy Khương (29 tuổi, trú phường Móng Cái 2, Quảng Ninh) và Vũ Đình Triệu (32 tuổi, trú xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng) bị truy tố về tội buôn lậu.

Phùng Trung Dũng cùng số tang vật bị thu giữ. Ảnh: CAQN

Cùng với đó, công an khởi tố Phùng Trung Dũng, 17 tuổi; Vũ Thị Hằng, 40 tuổi và Lương Văn Tuân, 34 tuổi, cùng trú phường Móng Cái 2 về tội vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 20-10, tại khu vực bãi xe cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ trên người và phương tiện của Vũ Thị Hằng, Phùng Trung Dũng, Lương Văn Tuân tổng số 20 kg bạc, trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Số bạc trên dưới dạng các hạt nhỏ hình tròn, màu trắng được nhóm này ngụy trang trong các túi nylon kích thước khoảng 15x8 cm, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới.

Số bạc được ngụy trang dưới dạng các viên nhỏ hình tròn, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới. Ảnh: CAQN

Quá trình điều tra ban đầu xác định, số bạc trên do Vũ Duy Khương thuê Hằng, Tuân, Dũng vận chuyển từ TP Đông Hưng (Trung Quốc) về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, với tiền công là 20 NDT/kg (tương đương khoảng 75.000 đồng/kg) để bán cho Vũ Đình Triệu.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ toàn bộ tang vật, tài liệu, phương tiện có liên quan và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, bắt giữ những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.