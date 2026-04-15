GRDP quý I tăng 8,27%, TP.HCM đặt mục tiêu bứt phá trên 11% trong quý II 15/04/2026 19:13

(PLO)- Theo UBND TP.HCM, nhiều chỉ số kinh tế đạt kết quả khởi sắc trong quý I-2026, GRDP tăng 8,27%, đây mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ 10 năm trở lại đây.

UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2026.

GRDP cao nhất trong 10 năm

Theo thông báo, nhiều chỉ số kinh tế TP.HCM đạt kết quả khởi sắc. GRDP tăng 8,27%, đây mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ 10 năm trở lại đây.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3%; thu hút 3,9 triệu lượt khách quốc tế và 15,4 triệu lượt khách nội địa; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%; tổng thu ngân sách quý I đạt hơn 247.000 tỉ đồng, tăng 19% và bằng 30,8% dự toán Trung ương giao; thu hút FDI đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng 219% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 33,85%, vốn đăng ký tăng 36% (tương ứng hơn 15.500 doanh nghiệp và 103.000 tỉ đồng vốn đăng ký).

TP.HCM kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ảnh: THUẬN VĂN

Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục. Công tác quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện mục tiêu tăng trưởng của TP ở một số đơn vị, địa phương còn chậm; tốc độ tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn cho các quý còn lại để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10%.

Việc phân khai và giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng mạnh; chi phí đầu vào sản xuất gia tăng do biến động nguồn cung và giá cả quốc tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Phấn đấu quý II tăng trưởng trên 11%



Thời gian tới, UBND TP.HCM yêu cầu tất cả sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước phải hoàn thiện và ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo phân công.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ ba mở rộng, ngày 10-4. Ảnh: LÊ THOA

Tập trung tối đa nguồn lực hoàn thành 41/89 nhiệm vụ trễ hạn quý I chuyển qua quý II, 62 nhiệm vụ được giao thực hiện trong quý II. Đồng thời rà soát, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo UBND TP giao trong quý I nhưng chưa hoàn thành, nhất là các nhiệm vụ quá hạn, chưa bảo đảm tiến độ.

Tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư về giải quyết các vấn đề bức xúc của đô thị như: Ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và xây dựng TP không ma túy.

Phối hợp xây dựng, tham mưu dự thảo nghị quyết mới thay thế và đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Đối với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, UBND TP.HCM nhấn mạnh kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, phấn đấu quý II năm 2026 tăng trưởng trên 11%.

Tiếp tục tập trung các giải pháp huy động huy động các nguồn lực cho phát triển trên 1,2 triệu tỉ đồng; triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu đạt 100%. Song song đó, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng về đất đai, thủ tục, giải phóng mặt bằng để kịp thời phục vụ triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, quy mô lớn.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công, khánh thành các công trình, dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm chào mừng dịp 30-4 và 1- 5, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng quy định.

Trong đó, tổ chức động thổ các dự án: Trung tâm hành chính mới và công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm; khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh; tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm; đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn; cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ; cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Đẩy nhanh tiến độ, thủ tục, khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành trước ngày 30-6.

Bên cạnh đó, tăng tốc các động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển năng lượng sạch; phấn đấu kinh tế số đạt 30% GRDP. Vận hành hiệu quả Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP; thu hút định chế tài chính và nhà đầu tư chiến lược; đẩy mạnh triển khai đề án chiến lược phát triển Khu Thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ.