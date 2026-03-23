Hà Nội dự kiến đầu tư 36.000 tỉ đồng phát triển công nghiệp văn hóa 23/03/2026 17:38

(PLO)- TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa dẫn đầu cả nước, trong đó sẽ đầu tư xây dựng nhà hát khoảng 2.000 tỉ đồng.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, với nhiều mục tiêu và định hướng lớn nhằm đưa văn hóa trở thành động lực phát triển bền vững của Thủ đô.

Hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa tầm quốc gia

Theo chương trình, đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa và sáng tạo dẫn đầu cả nước với một số lĩnh vực và sự kiện có tầm vóc quốc tế.

Thành phố sẽ tập trung phát triển các ngành có lợi thế như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn liên ngành, thiết kế sáng tạo, điện ảnh… Trong đó, du lịch văn hóa được xác định là ngành công nghiệp văn hóa chủ lực, có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong cơ cấu kinh tế.

Cùng với đó, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng không gian chính điện Điện Kính Thiên trong Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long nhằm đưa nơi đây trở thành điểm đến quốc tế. Thành phố cũng định hướng vận hành hiệu quả khu đô thị thể thao Olympic, phát huy giá trị trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gắn với các làng cổ, làng nghề và hệ thống di tích.

Nhà hát múa rối nước Thăng Long (thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) là một địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với du khách nước ngoài. Ảnh minh hoạ

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội hướng tới xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trong đó công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp khoảng 12% GRDP, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Công dân Thủ đô được định hướng trở thành công dân số, công dân toàn cầu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Hà Nội dự kiến triển khai khoảng 1.058 dự án trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng vốn khoảng 36.112 tỉ đồng. Trong đó, có 250 dự án sử dụng ngân sách TP với khoảng 20.942 tỉ đồng và 808 dự án sử dụng ngân sách xã, phường với khoảng 15.170 tỉ đồng.

Vì sao Hà Nội cần xây dựng nhà hát?

Đáng chú ý, trong nhóm công trình trọng điểm, Hà Nội dự kiến xây dựng Nhà hát TP Hà Nội trên đường Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai) với quy mô khoảng 9.000 m2, sức chứa 2.000-2.500 chỗ ngồi. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỉ đồng.

Theo lý giải của thành phố, hiện Hà Nội đang quản lý sáu nhà hát, tuy nhiên phần lớn được đầu tư từ khoảng 20 năm trước, nhiều công trình không còn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc có không gian chật hẹp.

Các nhà hát hiện hữu được cho là chưa đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp nghệ thuật biểu diễn trong bối cảnh mới, đặc biệt khi nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, nhất là giới trẻ, ngày càng tăng cao.

Việc đầu tư một nhà hát quy mô lớn, hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian để người dân tiếp cận các chương trình nghệ thuật chất lượng cao, đồng thời phục vụ các sự kiện biểu diễn mang tầm quốc tế.

TP cũng nhấn mạnh công trình nhà hát không chỉ phục vụ biểu diễn mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời trở thành biểu tượng kiến trúc mới, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội như một điểm đến văn hóa - du lịch.

Ngoài các nhà hát do TP Hà Nội quản lý, trên địa bàn hiện có một số công trình quy mô lớn do bộ, ngành và doanh nghiệp đầu tư như Nhà hát Hồ Gươm, Nhà hát Lớn và một dự án nhà hát Opera đang được triển khai tại khu vực hồ Tây.