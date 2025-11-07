Hà Nội xử phạt ca sĩ Jack 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng 07/11/2025 19:48

(PLO)- Sở Văn hóa - Thể thao TP Hà Nội xử phạt hành chính ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) số tiền 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng.

Ngày 7-11, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) về hành vi biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Ngoài số tiền phạt hành chính là 55 triệu đồng, ca sĩ Jack còn bị xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn trong thời hạn 9 tháng.

Trước đó, dư luận bức xúc với tiết mục biểu diễn của Jack tại chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng, tổ chức hôm 16-10.

Ca sĩ Jack - J97. Ảnh: FBNV.

Ngày 20-10, Sở VH-TT TP Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East báo cáo về sự việc.

Kết quả xác minh cho thấy, công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East đã đưa vào chương trình một bài hát không có trong danh mục được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận. Trong bài hát có một số ca từ được phản ánh là không phù hợp với thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật.

Đại diện công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East đã thừa nhận sai phạm, đồng thời nghiêm túc nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục, không để xảy ra sự việc tương tự trong thời gian tới.

Về phía Jack, ca sĩ này thông báo tạm dừng mọi hoạt động biểu diễn, bao gồm cả liveshow “Trạm Dừng Chân” dự kiến diễn ra vào ngày 111 tại Hạ Long.

Nam ca sĩ cho biết anh và ê-kíp đã có thời gian làm việc nghiêm túc với các cơ quan quản lý văn hoá sau những ồn ào gần đây.

“Jack hiểu rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo”, ca sĩ Jack, chia sẻ.