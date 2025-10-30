Ca sĩ Jack đã làm việc với sở VH&TT Hà Nội 30/10/2025 04:42

(PLO)- Ca sĩ Jack đăng tải bài viết xin lỗi và thông báo sẽ rà soát lại các nội dung hoạt động sau khi làm việc với Sở VH&TT Hà Nội liên quan đến vụ hát ca khúc có ca từ phản cảm.

Tối 29-10, trên trang cá nhân, ca sĩ Jack – J97 đã có bài đăng trên fanpage nội dung liên quan đến vụ việc nam ca sĩ trình diễn ca khúc có ca từ phản cảm.

Ca sĩ Jack đã làm việc với Sở VH&TT Hà Nội vào chiều 29-10. Ảnh: FBNV

Phía ca sĩ Jack đã làm việc với Sở VH&TT Hà Nội

Theo đó, ca sĩ Jack cho biết chiều 29-10, phía Công ty J97 Promotion đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP Hà Nội, nhận trách nhiệm và lắng nghe mọi góp ý.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những ồn ào không mong muốn trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận.

Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hóa xã hội của người nghệ sĩ" – ca sĩ Jack viết.

Ca sĩ Jack trở thành tâm điểm chỉ trích khi thể hiện có ca từ phản cảm. Ảnh: FBNV

Sẽ rà soát, điều chỉnh lại các nội dung hoạt động

Bên cạnh việc xin lỗi và nhận trách nhiệm, ca sĩ Jack cũng thông tin rằng, trong thời gian tới bản thân cùng ê-kíp sẽ rà soát và điều chỉnh toàn bộ nội dung hoạt động sáng tạo.

“Tôi cam kết rằng mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục mà các ban ngành đưa ra.

Bên cạnh đó, ca sĩ hứa sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và các dự án âm nhạc mang giá trị nhân văn để "lan tỏa hình ảnh một người nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, tình yêu với quê hương đất nước, biết lắng nghe và không ngừng hoàn thiện" – ca sĩ Jack viết.

Qua bài đăng, ca sĩ Jack cảm ơn các cơ quan ban ngành đã lắng nghe những trải lòng của mình, góp ý giúp Jack và Công ty J97 Promotion có những định hướng tốt hơn. Nam ca sĩ cũng mong nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ mọi người.

"Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi và cảm ơn tất cả quý khán giả, các đơn vị đối tác, các quý ban ngành và cơ quan báo chí đã động viên và chia sẻ cùng tôi trong thời gian này" – Jack bày tỏ qua bài đăng.