Hai anh em tử vong vì va chạm với xe ba gác 29/08/2025 20:13

(PLO)- TAND tỉnh Tây Ninh vừa xét xử phúc thẩm vụ tai nạn do xe ba gác gây ra, hậu quả làm hai anh em tử vong và một người khác bị thương.

Ngày 29-8, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Bá Toàn (42 tuổi, ngụ Bến Tre, tạm trú Tây Ninh) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Phiên tòa được mở do bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Bá Toàn có giấy phép lái xe hạng A3 nhưng bị tước quyền sử dụng. Dù vậy, Toàn vẫn điều khiển xe môtô ba bánh (thường gọi là xe ba gác) BKS 61L8-1639 đi giao hàng vào chiều 23-8-2024.

Khi lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương (đoạn km29+100, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũ), phần thùng xe vướng vào cây dù bên đường.

Nguyễn Bá Toàn tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: CTV

Toàn đã điều khiển xe ba gác lấn sang phần đường đối diện để tránh chướng ngại vật. Cùng lúc, xe máy 62G1-050.63 do ông Nguyễn Tấn Lực điều khiển đi tới, va chạm trực diện với xe của Toàn khiến ông Lực ngã xuống đường.

Ngay sau đó, xe máy do Trần Kim Tiên chở anh ruột Trần Thanh Xuân chạy phía sau cũng đâm vào bên phải xe ba gác dẫn đến tại nạn giao thông. Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai anh em Tiên, Xuân tử vong, ông Lực bị thương.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xác định hành vi của Toàn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông không giấy phép, lấn trái sai quy định đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường toàn bộ thiệt hại. Đại diện gia đình bị hại cũng có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ. Ngoài ra, hoàn cảnh kinh tế của bị cáo khó khăn.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định giảm án từ 1 năm 6 tháng tù (sơ thẩm) xuống còn 1 năm 3 tháng tù. Đây được xem là sự khoan hồng của pháp luật nhưng cũng là lời cảnh tỉnh với những người cố tình điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.