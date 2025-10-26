Hải Phòng bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND 26/10/2025 18:59

Chiều 26-10, HĐND TP Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp thứ 30 HĐND TP khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hải Phòng đã thực hiện nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo đó, đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và ông Vũ Tiến Phụng, Giám đốc Sở Nội Vụ Hải Phòng.

Cùng với đó, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND đối với ông Đào Trọng Đức, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ vị trí mới gồm ông Lê Trung Kiên (ngoài cùng bên trái), Đào Trọng Đức (thứ 3 từ trái sang), Vũ Tiến Phụng (thứ 2 từ phải sang)

Ông Đào Trọng Đức, 46 tuổi, quê ở xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng. Ông từng giữ các chức Bí thư Quận ủy Ngô Quyền, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng.

Ông Lê Trung Kiên, 51 tuổi, quê ở xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên, từng giữ các chức Bí thư Quận ủy Lê Chân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng.

Ông Vũ Tiến Phụng, 53 tuổi, quê ở xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng. Ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng từ ngày 2-7-2025 sau khi Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất. Trước đó, ông Phụng từng giữ các chức Chủ tịch UBND TP Hải Dương, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương.

Như vậy, sau khi bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND, bộ máy lãnh đạo UBND TP Hải Phòng gồm ông Lê Ngọc Châu, 53 tuổi, Chủ tịch UBND TP và 6 Phó Chủ tịch là các ông Lê Anh Quân, 53 tuổi, Phó chủ tịch thường trực; Hoàng Minh Cường, 52 tuổi; Nguyễn Minh Hùng, 58 tuổi; Trần Văn Quân, 54 tuổi; Lê Trung Kiên, 51 tuổi và Vũ Tiến Phụng, 53 tuổi.

HĐND TP Hải Phòng gồm Chủ tịch là ông Lê Văn Hiệu, 58 tuổi và 3 Phó Chủ tịch là các ông Đào Trọng Đức, 46 tuổi; Bùi Đức Quang, 50 tuổi và ông Nguyễn Khắc Toản, 52 tuổi.