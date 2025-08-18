Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới 18/08/2025 15:56

(PLO)- TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đều đã ra văn bản cấm biển khi áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và đang dịch chuyển về phía hai địa phương này.

Ngày 18-8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu cấm biển do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hải Phòng yêu cầu Ban Chỉ huy bộ đội Biên phòng TP, UBND các xã, phường, đặc khu thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển; số lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh; bằng mọi biện pháp vào nơi tránh, trú an toàn; sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu, các công việc hoàn thành trước 16 giờ ngày 18-8.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hải Phòng cũng yêu cầu kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền thủy sản, phương tiện đường thủy nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn.

Trường hợp cần thiết áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Tàu thuyền về nơi tránh trú tại đặc khu Cát Hải trước tình hình áp thấp nhiệt đới phức tạp. Ảnh: NS

Cùng với đó, cấm biển trên địa bàn thành phố. Nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi; dừng các hoạt động tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long; hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo từ 14 giờ ngày 18-8.

Cùng ngày, để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi.

Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước 15 giờ ngày 18-8. Tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.

Thời gian thực hiện từ 13 giờ ngày 18-8-2025. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 8 giờ ngày 18-8, áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và đang dịch chuyển về phía Quảng Ninh, Lạng Sơn, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến thời tiết khu vực biển Quảng Ninh từ trưa ngày 18-8-2025 với cấp gió đạt cấp 6-8.