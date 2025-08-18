Quảng Ninh: Bè lật trên biển khiến 2 người tử vong 18/08/2025 13:35

(PLO)- Trong lúc ra khu vực nuôi ngao ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chiếc bè chở 17 người bị lật khiến 2 người tử vong.

Ngày 18-8, UBND xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về vụ việc một bè bị lật trên biển do giông lốc khiến 2 người thiệt mạng.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 15 chiều hôm qua, ngày 17-8.

Khi này, chiếc bè do anh Nguyễn Văn Minh (45 tuổi, trú thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà) làm chủ chở 17 người, xuất phát từ bến Ghềnh Võ (xã Quảng Hà), để đi ra khu vực vùng biển thôn Bình Hải (xã Đầm Hà) làm công việc nuôi ngao.

Trong lúc di chuyển, chiếc bè bị lật trên biển do giông lốc.

Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ các nạn nhân trong vụ bè bị lật trên biển do giông lốc tại khu vực Ba Hòn.

Ngay khi nhận thông tin, UBND xã Đầm Hà đã nhanh chóng phối hợp với UBND xã Quảng Hà, huy động lực lượng quân sự, công an xã để tổ chức công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích.

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và mực nước biển xuống thấp nhất trong ngày nên chỉ có một tàu của Đồn Biên phòng Quảng Đức xuất phát từ cảng Ghềnh Võ tham gia tìm kiếm cùng người dân.

Phải đến 7 giờ sáng nay, ngày 18-8, lực lượng chức năng mới tìm thấy hai thi thể là chị Nông Thị H. (41 tuổi, trú thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà) và anh Trần Văn T. (43 tuổi, trú tại thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà) tại khu vực nuôi hàu của người dân.

Thi thể 2 nạn nhân sau đó đã được đưa về Trung tâm Y tế Hải Hà để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Những người còn lại đã được đưa vào bờ an toàn.

UBND xã Đầm Hà đang phối hợp với UBND xã Quảng Hà và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Không chỉ vụ lật bè này, cùng thời điểm chiều hôm qua, 17-8, tại xã Quảng Hà, giông lốc cũng đã làm 5 người dân nuôi trồng thủy sản gặp nạn trên khu vực biển Hòn Mỹ.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Trạm Kiểm soát Biên phòng Quảng Điền, đến 19 giờ 15 phút cùng ngày, cả 5 người đã được cứu, đưa vào bờ an toàn và sức khỏe hiện ổn định.