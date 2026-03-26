Hải quan chặn ô tô, thu giữ 7kg ma túy đá 26/03/2026 15:50

(PLO)- Lực lượng hải quan đã phối hợp bắt giữ nhóm vận chuyển 7 kg nghi là ma tuý đá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 26-3, Chi cục Hải quan khu vực IX thông tin, vừa phối hợp cùng nhiều lực lượng triệt phá thành công chuyên án ma tuý MT268, thu giữ 7 kg ma tuý đá.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ bắt giữ.

Từ cuối tháng 2-2026, Đội Kiểm soát Hải quan đã thu thập được nguồn tin về một nhóm người ở khu vực Gio Linh, Cửa Tùng thường xuyên có dấu hiệu di chuyển lên vùng biên giới Khe Sanh, Lao Bảo để nhận ma túy với số lượng lớn.

Sau một thời gian dài triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát và xác định trọng điểm, đến giữa tháng 3-2026, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IX đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số MT268.

Để đảm bảo tính hiệp đồng và thành công của chuyên án, lực lượng Hải quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Sau nhiều ngày theo dõi, vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 23-3, tại thôn Tân Trung, xã Tân Lập, Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn từ biên giới về đồng bằng.

Bắt giữ Hồ Ngọc Hoàng (23 tuổi) và Dương Hồng Ngọc (23 tuổi) cùng trú tại xã Cửa Tùng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ bảy túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng khoảng 7kg (nghi là ma túy đá).

Tang vật được vận chuyển trên một xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 74A-204.21.

Theo đánh giá của Ban chuyên án, đây là vụ việc có tính chất phức tạp, nhóm này liên tục thay đổi lộ trình và phương thức di chuyển nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, quyết đoán và đảm bảo yếu tố bí mật, an toàn tuyệt đối.

Hiện nay, toàn bộ tang vật và các đối tượng đã được bàn giao cho Phòng PC04, Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý. Cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự hai người này để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra làm rõ đường dây.