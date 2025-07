Hầm chui An Phú đã thông xe, tài xế cần nắm rõ lộ trình di chuyển 06/07/2025 10:55

(PLO)- Nhiều tài xế còn e ngại, dù hầm chui An Phú, thuộc dự án nút giao An Phú đã thông xe trong khoảng 1 tuần nay.

Nút giao An Phú là nút giao thông lớn ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Thời gian qua, người dân TP.HCM mong mỏi nút giao An Phú sớm hoàn thành, đồng thời đưa một số hạng mục như hầm chui An Phú đi vào thông xe để giảm tải cho đường Mai Chí Thọ, tăng cường kết nối với các tuyến xe trong khu vực.

Hầm chui An Phú đã thông xe, song lượng phương tiện đi lại cũng rất ít. Ảnh: ĐT

Ngày 30-6, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã tiến hành thông xe hầm chui HC1-01, một trong những gói thầu quan trọng của nút giao An Phú. Tuy nhiên, so với kỳ vọng thực tế, hầm chui An Phú khá vắng vẻ, ít phương tiện đi lại.

Tại hầm chui An Phú, chỉ một vài phương tiện di chuyển qua hầm chui theo cả hai hướng lưu thông, đa phần tài xế vẫn lựa chọn di chuyển trên đường Mai Chí Thọ để vào cao tốc hoặc hướng về cảng Cát Lái.

Anh Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Ngay sau khi thông xe hầm chui An Phú, anh cũng đã đặt xe công nghệ, tuy nhiên tài xế không dám cho xe di chuyển qua hầm chui này.

"Tài xế sợ phạt nguội vì hầm chui không biết được đi chưa. Hơn hết các phương tiện đều đi trên đường Mai Chí Thọ. Vì vậy, hầm chui An Phú dù thông xe nên rất vắng"- anh Sơn nói.

Tương tự, tài xế Nguyễn Văn Hùng cho biết dù hầm chui An Phú được thông xe, song tính kết nối chưa có. Nếu từ hầm Thủ Thiêm về hướng đường Võ Nguyên Giáp nếu đi qua hầm chui An Phú tuy nhanh, nhưng khi nhập làn lại gặp nhiều khó khăn. Đường Mai Chí Thọ có lượng lớn xe container từ cảng ra, cộng với lượng phương tiện muốn di chuyển lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rất lớn nên thường khó di chuyển về hướng Võ Nguyên Giáp. Vì vậy, đa phần tài xế vẫn lựa chọn đường Mai Chí Thọ.

Lý giải về nguyên nhân hầm chui An Phú chưa thực sự thu hút phương tiện, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ cho rằng hầm chui mới, nhiều người dân chưa nắm rõ lộ trình. Vì vậy, cần tích cực tuyên truyền, tăng cường biển báo, chỉ dẫn để người dân nắm và lựa chọn lộ trình di chuyển.

Về phía chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao An Phú cho rằng hiện nay các phương tiện đi từ hướng đường Lương Định Của đến hầm Thủ Thiêm chủ yếu muốn rẽ vào đường Đồng Văn Cống. Vì vậy, tài xế sẽ không cho phương tiện di chuyển xuống hầm chui.

Ở chiều ngược lại, từ Đồng Văn cống về nút giao An Phú thì chỉ khi đóng đường trên Mai Chí Thọ để thi công kết cấu nhịp cầu vượt thì xe mới đi nhiều trong hầm. Hiện chưa thi công hạng mục này nên nhiều tài xế vẫn có nhiều sự lựa chọn.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Đường Mai Chí Thọ xe đông đúc. Ảnh: ĐT

Hầm chui An Phú xe thông thoáng.

Nhiều tài xế vẫn chưa cho xe di chuyển xuống hầm chui An Phú.

Phía trên công trường vẫn đang tiếp tục triển khai thi công nhiều gói thầu khác.

Lượng phương tiện di chuyển vào cảng Cát Lái là rất lớn.

Nút giao An Phú có mật độ phương tiện cao.

Theo Ban Giao thông, khi triển khai đóng một phần làn đường Mai Chí Thọ để thi công, lúc này các phương tiện sẽ di chuyển xuống hầm chui.

Toàn cảnh nút giao An Phú từ trên cao.

Hướng xe container xếp hàng di chuyển vào cảng Cát Lái.