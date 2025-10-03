Hàng loạt mỹ phẩm vi phạm bị thu hồi, tiêu huỷ 03/10/2025 05:48

(PLO)- Hàng loạt mỹ phẩm không đạt chất lượng bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ trên toàn quốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc đối với hàng loạt mỹ phẩm không đạt chất lượng.

Sản phẩm đầu tiên là dung dịch vệ sinh Luxury Care, hộp 1 chai 150 ml. Số tiếp nhận phiếu công bố: 9831/21/CBMP-HN; số lô: 120824.

Sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Danipharm (NV1-16 khu đô thị Rose Town, ngõ 79 Ngọc Hồi, phường Yên Sở, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK (thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, Hà Nội) là đơn vị sản xuất.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Nghệ An lấy mẫu tại quầy Công ty cổ phần dược phẩm và đầu tư HDT (xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Hàng loạt mỹ phẩm không đạt chất lượng bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ trên toàn quốc. (Ảnh minh hoạ)

Sản phẩm thứ hai là dung dịch vệ sinh trầu không trà xanh, hộp 1 chai 150 ml. Số tiếp nhận phiếu công bố: 181/20/CBMP-NĐ; số lô: 03425.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty TNHH dược mỹ phẩm Delavy (141 Trần Hưng Đạo, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình).

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Nghệ An lấy mẫu tại Nhà thuốc Quang Minh (xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Sản phẩm thứ ba là kem thảo dược đông y, hộp 1 lọ 40g, nhãn ghi: trắng da - nám sạm - tàn nhang - đồi mồi - đa chức năng; số tiếp nhận phiếu công bố: 05/16/CBMP-ĐL; số lô: 01.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH mỹ phẩm Paris (382/46 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TP.HCM).

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Hà Nội lấy mẫu tại quầy thuốc Minh Ngọc (xã Đông Anh, Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Lô sản phẩm được sản xuất sau khi hết hạn số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời nhãn sản phẩm ghi công dụng không phù hợp với sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Các công ty phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm vi phạm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược.

Cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 110 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC, địa chỉ tại tầng 1, số 8, ngõ 89 Đàm Quang Trung, phường Long Biên, quận Long Biên (cũ), Hà Nội, mã số doanh nghiệp: 0313571604.

Quyết định được đưa ra do Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC đã kinh doanh 5 sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt theo quy định của pháp luật; thay đổi nội dung đã công bố nhưng công ty không có văn bản đề nghị bổ sung, chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm.

Tình tiết tăng nặng là công ty này có 5 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi tại cùng thời điểm kiểm tra.

Danh sách 5 sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC.

Ngoài bị phạt tiền, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện biện pháp tiêu hủy toàn bộ 5 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.