Hàng ngàn hộp thuốc, thực phẩm chức năng bị đổ bỏ ở Bình Chánh 06/06/2025 13:56

Đến trưa 6-6, Công an xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP.HCM) phối hợp cùng UBND xã Phong Phú và các đơn vị chức năng phong tỏa hiện trường, lập hồ sơ ban đầu để xác minh, xử lý vụ đổ bỏ số lượng lớn thuốc, thực phẩm chức năng tại khu đất trống nằm ven đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua địa bàn xã.

Trước đó, anh S (ngụ TP.HCM) trong lúc đi ngang qua đã phát hiện hàng loạt hộp, lọ, vỉ và ống siro thực phẩm chức năng bị vứt tràn lan trên bãi đất hoang có cỏ mọc cao.

Nhận thấy hàng hóa còn nguyên vẹn và nghi có dấu hiệu đáng ngờ, anh đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an phong tỏa hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Ảnh: PH

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Phong Phú cùng đại diện chính quyền địa phương đã xuống hiện trường kiểm tra.

Cơ quan chức năng ghi nhận có đến bảy đống sản phẩm bị đổ bỏ tại năm vị trí khác nhau trong khu đất hoang. Khu vực này cách mặt đường Nguyễn Văn Linh chỉ vài mét, vốn là nơi người dân thường vứt rác sinh hoạt nên ít ai để ý.

Phần lớn đều là thực phẩm chức năng được khuyên dùng cho trẻ em. Ảnh: PH

Đáng chú ý, toàn bộ số thực phẩm chức năng và thuốc bị đổ bỏ đều có bao bì nguyên vẹn, không bị rách, nhòe, nhiều sản phẩm còn nằm trong hộp giấy, thùng carton mới tinh. Quan sát bên ngoài, các sản phẩm mang nhiều nhãn hiệu khác nhau, trong đó có một số tên tuổi khá phổ biến trên thị trường, được in là sản xuất tại các tỉnh thành phía Bắc như: TP Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa…

Có hơn 12 loại sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng khác nhau bị đổ bỏ. Ảnh: PH

Nhãn mác và thông tin trên sản phẩm thể hiện đây là các loại thực phẩm chức năng, thuốc chiết xuất từ các nguyên liệu như sụn cá mập, tổ yến, nhung hươu, chùm ngây, nhân sâm… Một số nhãn còn ghi rõ nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ.

Số lượng thuốc, thực phẩm chức năng bị đổ bỏ vào khoảng 120kg. Ảnh: NT

Đa phần các sản phẩm được quảng cáo là bổ trợ sức khỏe cho phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi và người có tiền sử bệnh lý như cao huyết áp, tim mạch…

Một điểm đặc biệt chú ý là tất cả sản phẩm đều còn hạn sử dụng dài, có những loại đến năm 2027, 2028. Nghĩa là đây không phải hàng cận date hay hàng tồn kho cần tiêu hủy mà có thể là hàng vừa được phân phối hoặc mới sản xuất.

Công an có mặt ghi nhận hiện trường. Ảnh: NT

Một người dân địa phương nhận định: “Chắc là có ai đó đem ra đây phi tang, vì số này coi trên mạng thấy bán khá đắt. Không ai tự dưng đem hàng có giá trị đi bỏ cả. Có thể là hàng không rõ nguồn gốc, sợ bị kiểm tra nên mới đem vứt lén ra đây”.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thu gom toàn bộ số thực phẩm chức năng nói trên để phục vụ công tác giám định và xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an xác minh, làm rõ. Ảnh: NT

Bà Đinh Phương Thảo, Chủ tịch UBND xã Phong Phú cho biết, hiện Công an xã đã có báo cáo về Công an TP.HCM do có một số nghi vấn là hàng giả nên đang chờ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM xuống kiểm tra hiện trường để lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo bà Thảo, qua kiểm tra ban đầu số hàng bị bỏ lại phần lớn là thực phẩm chức năng và thuốc xương khớp, tổng trọng lượng khoảng 120kg.

Đại diện UBND xã Phong Phú cũng cho biết Công an xã sẽ trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh để xác định người đã vận chuyển và đổ bỏ hàng.

Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.