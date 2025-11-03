Hàng trăm người dân chạy lũ trong đêm ở Cam Lộ 03/11/2025 23:53

(PLO)-Lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ người dân đến nơi an toàn trước nước lũ tràn về.

Tối 3-11, xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thực hiện đưa hàng trăm người dân trên địa bàn đến nơi an toàn.

Lãnh đạo xã Cam Lộ cùng nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ bà con ngay trong đêm.

Theo đó, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, từ chiều 3-11, nhiều thôn trên địa bàn xã Cam Lộ đã bị ngập lụt nghiêm trọng; nhiều tuyến đường, khu dân cư bị chia cắt, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Bộ đội giúp dân kê cao đồ đạc.

Tính đến 17 giờ ngày 3-11, trên địa bàn xã có 7 thôn bị ngập do nước dâng cao với khoảng trên 100 hộ bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,5m.

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương xã Cam Lộ đã huy động 250 người gồm lực lượng công an, quân sự xã và xin hỗ trợ 100 cán bộ chiến sĩ kịp thời đưa người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, người yếu thế đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xuyên đêm hỗ trợ nhân dân.

Đồng thời, giúp nhân dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản đến vị trí an toàn.

Ngoài ra, 42 tổ phòng chống lụt bão của các thôn cũng được kích hoạt, sẵn sàng ứng cứu người dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã khẩn trương điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 19 cùng phương tiện, dụng cụ cơ động đến các khu vực ngập lụt, kịp thời giúp nhân dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản của nhiều hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Sư đoàn 968 hỗ trợ người dân xã Cam Lộ chạy lũ.

Đồng thời phối hợp với lực lượng địa phương tuyên truyền, hướng dẫn bà con chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Hiện nay, mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khi có tình huống.