Vết nứt lớn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ở Quảng Trị 03/11/2025 23:28

(PLO)-Cơ quan chức năng cảnh báo người dân hạn chế qua lại đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn có vết nứt để bảo đảm an toàn.

Tối 3-11, xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) thông tin, cảnh báo hạn chế qua lại đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vì xuất hiện vết nứt lớn trên mặt đường.

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua bản Đá Chát có vết nứt kéo dài khoảng 40m, sâu 22cm, khe hở rộng, trong đó khe hở chỗ rộng nhất lên đến 15cm.

UBND # Trường Sơn đã báo cáo cơ quan chức năng và Hạt Quản lý đường bộ Trường Sơn để tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ hư hại và đưa ra phương án xử lý kịp thời.

Cảnh báo người dân và phương tiện hạn chế qua lại.

Lực lượng chức năng rào chắn, cắm biển cảnh báo và phân luồng tạm thời tại khu vực xảy ra vết nứt. Cảnh báo người dân hạn chế qua lại ở khu vực này để bảo đảm an toàn tính mạng và phương tiện.