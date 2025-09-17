Hiệp hội Nhựa Việt Nam đề xuất thành lập Khu công nghiệp kinh tế tuần hoàn 17/09/2025 14:49

Ngày 17-9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 23 về Máy móc Thiết bị công nghiệp ngành Nhựa và Cao su tại Việt Nam- VietnamPlas 2025.

Sự kiện do VINEXAD và Yorkers Exhibition Service Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Hiệp hội Nhựa Việt Nam và các hiệp hội liên quan.

Năm nay, triển lãm thu hút hơn 650 doanh nghiệp với 1.200 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây không chỉ là nơi cập nhật công nghệ mà còn quy tụ các nhà sản xuất, cung ứng máy móc, nguyên liệu và các giải pháp tái chế tiên tiến, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhanh chóng với xu hướng xanh của thế giới.

Bà Huỳnh Thị Mỹ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), cho biết VietnamPlas là triển lãm công nghiệp nhựa lớn nhất tại Việt Nam, đóng vai trò cầu nối hiệu quả để doanh nghiệp trong nước mở rộng hợp tác, đầu tư và xuất khẩu.

Theo lãnh đạo VPA, là một trong những ngành công nghiệp đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, ngành nhựa Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao khoảng 10%/năm, với doanh thu năm 2024 đạt khoảng 31,5 tỉ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt gần 10 tỉ USD.

Ngành đang đứng trước cơ hội phát triển lớn nhờ nhiều động lực. Đáng chú ý là làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với các dự án đầu tư quy mô lớn như nhà máy 1,3 tỉ USD của LEGO tại Bình Dương, cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho lĩnh vực sản xuất nhựa kỹ thuật cao.

Bên cạnh đó, xu hướng phát triển bền vững, yêu cầu về kinh tế tuần hoàn đang tạo động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển các dòng sản phẩm nhựa tái chế và nhựa sinh học, mở ra một thị trường có giá trị gia tăng cao.

“Với nền tảng đó, VPA tin tưởng ngành nhựa Việt Nam có thể trở thành một ngành công nghiệp xanh, bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước”- vị lãnh đạo này cho biết.

Đại diện Bộ Công Thương cùng đại biểu tại lễ khai mạc

Chia sẻ về thực trạng của ngành tái chế nhựa Việt Nam, bà Mỹ cho biết lĩnh vực này đang trong giai đoạn chuyển mình quan trọng, từ mô hình nhỏ lẻ, truyền thống sang các dự án quy mô lớn, công nghệ cao.

Cụ thể, hoạt động tái chế nhựa hiện nay vẫn chủ yếu do khu vực phi chính thức đảm nhiệm, tập trung vào những dòng nhựa có giá trị thu hồi cao hay một số loại bao bì cứng.

Nhìn chung tỉ lệ tái chế còn thấp so với tổng tiêu dùng nhựa phát sinh. Tuy nhiên, đã có một số doanh nghiệp lớn tiên phong đầu tư công nghệ tiên tiến, xây dựng các nhà máy tái chế quy mô lớn đạt chuẩn quốc tế, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn đủ khả năng xuất khẩu.

Bà Mỹ khẳng định, nếu có sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, Việt Nam hoàn toàn có thể nâng tỉ lệ tái chế nhựa lên 30%-50% trong thập kỷ tới, biến thách thức rác thải nhựa thành cơ hội phát triển.

“VPA đang tiên phong đề xuất cơ chế thành lập các Khu công nghiệp kinh tế tuần hoàn. Mô hình này nhằm tạo một hành lang pháp lý và các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tái chế mở rộng đầu tư, góp phần thúc đẩy ngành tái chế phát triển mạnh, hiệu quả hơn trong tương lai”- bà nói.