Hiểu đúng về quy định 70 triệu mô tô, xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải 31/03/2026 15:49

(PLO)- Theo các chuyên gia, việc kiểm định khí thải xe máy là rất cần thiết nhưng người dân cũng cần hiểu đúng thời gian và không cần quá lo lắng khi bảo dưỡng, chăm sóc xe đúng cách.

Theo Thông tư số 92/2025 của Bộ NN&MT, quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 30-6.

Quy chuẩn khí thải mới không áp dụng đối với các loại xe mô tô, xe gắn máy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

70 triệu xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành sẽ được tiến hành kiểm định từ 30-6. Ảnh: TN

Kiểm định khí thải xe máy đang lưu hành theo lộ trình

Theo Thông tư 92, quy chuẩn quy định 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với các thông số Hydrocacbon (HC) và Cacbon Monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông đường bộ.

Các ngưỡng giới hạn cụ thể được quy định chi tiết trong bảng tiêu chuẩn dưới đây.

Quy định về các thông số CO và HC theo Thông tư số 92/2025 của Bộ NN&MT.

Việc kiểm định khí thải xe máy sẽ được thực hiện tại các cơ sở đủ điều kiện, được chứng nhận theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thiết bị đo khí thải phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn Việt Nam.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Xây dựng là cơ quan tổ chức thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy trên phạm vi toàn quốc. Trường hợp cần thiết, phương pháp đo khí thải sẽ áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành.

Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 70 triệu xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành. Để đáp ứng nhu cầu kiểm định, ước tính cần khoảng 5.000 cơ sở đủ điều kiện kiểm định. Đây là thách thức không nhỏ trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành chiến lược quốc gia, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, nhân lực và cơ chế chính sách.

Người dân chỉ cần bảo dưỡng đúng cách

Trao đổi với PLO, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP.HCM nhận định hoàn toàn ủng hộ quy định và cho rằng đây là bước đi cần thiết, kịp thời và có ý nghĩa lớn.

“Ở các TP lớn như TP.HCM và Hà Nội, xe máy là nguồn ô nhiễm chính, chiếm phần lớn bụi mịn PM2.5, CO và HC. Động cơ xe máy có piston nhỏ, đường ống nạp ngắn nên hỗn hợp không khí-xăng trộn không đều, cháy không hoàn chỉnh nên phát thải nhiều khí độc. Hơn nữa, đa số xe máy Việt Nam, đặc biệt xe cũ không có bộ xúc tác (catalysts) như ô tô nên khí thải thô trực tiếp ra môi trường.

Việc kiểm soát khí thải là cách thực tế nhất để giảm ô nhiễm đô thị, bảo vệ sức khỏe người dân (giảm bệnh hô hấp, tim mạch)”- ông Dũng khẳng định đây không phải “hành dân” mà là bước tiến bắt buộc để Việt Nam tiến gần tiêu chuẩn môi trường quốc tế.

Các chuyên gia cho rằng kiểm soát khí thải từ xe máy là giải pháp không thể trì hoãn. Ảnh: TP

Ông Dũng phân tích ý nghĩa thực tế của việc này ở ngắn hạn có thể lọc ra những xe “bẩn” (động cơ hỏng, hòa khí kém), buộc chủ xe phải bảo dưỡng giúp giảm ngay lượng khí thải độc hại trên đường. Về dài hạn, việc này sẽ giúp cơ sở dữ liệu để triển khai vùng phát thải thấp (Low Emission Zone - LEZ) ở trung tâm TP.HCM, Hà Nội.

Do đó, ông Dũng khuyến khích chuyển sang xe điện hoặc xe mới đạt chuẩn Euro, thúc đẩy ngành bảo dưỡng xe máy chuyên nghiệp, buộc các nhà sản xuất xe máy áp dụng công nghệ để kiểm soát khí thải.

“Xe máy dễ đạt chuẩn nếu bảo dưỡng đúng cách, nguyên nhân chính rớt kiểm định thường là hòa khí quá giàu (CO cao) hoặc nghèo cháy không hết (HC cao)”- ông Dũng nhận định và khuyến khích các chủ xe máy hãy bảo dưỡng định kỳ ngay bây giờ như vệ sinh/thay lọc gió, thay bugi (nến), vệ sinh bộ chế hòa khí (carburetor) hoặc kim phun, thay nhớt máy định kỳ.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Thành Sa, Phụ trách Viện cơ khí - Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, cho rằng việc giảm khí thải độc hại phát ra từ các phương tiện xe máy nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng không khí, đặc biệt ở hai TP lớn là TP Hà Nội và TP.HCM.

“Việc kiểm định giúp cơ quan Nhà nước tăng cường quản lý phương tiện, xử lý hoặc loại bỏ các xe vi phạm như xe gây tai nạn, xe hỏng hóc hoặc xe độ chế, trộm cắp. Góp phần từng bước chuyển đổi sang giao thông xanh với các phương tiện thân thiện môi trường”- TS Sa nhấn mạnh.

Theo TS Sa, để xe đạt tiêu chuẩn khi kiểm định, chủ xe cần bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật theo hướng dẫn và khuyến cáo của nhà sản xuất. Chú ý và sớm khắc phục các nguyên nhân trực tiếp gây tăng phát sinh khí thải độc hại, có nguy cơ cao khó đạt như ở màu khí thải (sậm đen hoặc trắng); mùi hăng của nhiên liệu trong khí thải hoặc liên quan đến động cơ như nổ không đều, ồn hoặc chạy giật cục. Làm ấm động cơ xe máy khoảng 10 - 15 phút trước khi đo kiểm khí thải để động cơ đốt cháy nhiện liệu tốt hơn.

“Việc kiểm định khí thải xe máy là cần thiết. Nếu tổ chức tốt và có lộ trình phân nhóm phù hợp theo thứ tự như xe công nghệ, xe theo năm sản xuất, xe lưu thông vào trung tâm sẽ giảm thiểu các khó khăn phát sinh cho người dân”- TS Sa nhấn mạnh.