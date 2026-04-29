Hòa Minzy, Cẩm Ly hát lời mới thay cho câu 'Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu' 29/04/2026 09:02

(PLO)- Câu “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" đã được sửa thành “Dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng" trong bài Người Việt mình thương nhau.

Tối 28-4, chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm vang Tổ quốc đã diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Trong chương trình, ca sĩ Hòa Minzy và Cẩm Ly đã cùng trình diễn ca khúc mới Người Việt mình thương nhau. Đây là ca khúc có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến câu "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu".

Phần trình diễn của hai ca sĩ cũng thu hút sự quan tâm của công chúng liên quan đến việc chỉnh sửa lời bài hát. Cụ thể, câu hát từng gây tranh cãi “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu/Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu” đã được sửa thành “Dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng/Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu”.

Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện ca khúc “Người Việt mình thương nhau” trong đó câu "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" được thay đổi. Ảnh: TUẤN HUY

Trước đó, ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm vang Tổ quốc cho biết sau buổi tổng duyệt tối 27-4, phía nhạc sĩ đã chủ động liên hệ với Tổng đạo diễn chương trình xin đổi lời ca khúc cho phù hợp hơn với sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc gia.

“Qua trao đổi với ê kíp sản xuất chương trình, tôi nhận thấy đây là bài hát hay, phù hợp với chương trình nên sẽ tiếp tục giữ lại ca khúc với màn song ca của Cẩm Ly và Hòa Minzy” - Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng nói.

Ngày 28-4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, tác giả ca khúc cũng thông tin đã chủ động chỉnh sửa lại phần lời gây tranh cãi với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn.

Câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" đã được nhạc sĩ chỉnh lại thành "dẫu bão dông kiên cường luôn vững vàng".