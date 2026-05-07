Hoài DJ lãnh án tử vụ mua bán ma túy 'nước vui' 07/05/2026 15:38

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Thị Hoài - Hoài DJ đã mua bán trái phép hơn 106 kg ma túy các loại và hưởng lợi hơn 3,7 tỉ đồng.

Ngày 7-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoài (34 tuổi, còn gọi là "Hoài DJ") mức án tử hình về các tội: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Thạch Hoàng Minh nhận mức án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, 6 bị cáo khác bị phạt từ 8 năm tù đến chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoài - Hoài DJ tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, năm 2020, Hoài từ Việt Nam sang Campuchia làm nghề DJ và có quan hệ tình cảm với Zin (không rõ nhân thân lai lịch).

Đến năm 2022, Hoài biết Zin đóng gói ma túy "nước vui" và được Zin phân công cộng sổ sách, đóng gói, vận chuyển ma túy tại kho ở Campuchia với tiền công 50 triệu đồng/tháng.

Đầu tháng 1-2023, Hoài về Việt Nam để chữa bệnh tuyến giáp. Zin gửi bột ma túy về Việt Nam để Hoài tổ chức đóng gói thành "nước vui" tại TP.HCM rồi giao cho người của Zin. Tiền công Hoài nhận được là 2 USD/1 gói ma túy "nước vui".

Từ tháng 2-2023 đến ngày 5-6-2023, Hoài DJ cùng 8 đồng phạm là Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long, Thạch Hoàng Minh, Võ Thị Quỳnh Trang, Huỳnh Văn Tân, Lê Quang Hiền và Nguyễn Xuân Trang, đã thuê nhà tại trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5 để làm địa điểm pha trộn "nước vui".

Các bị cáo đã lắp đặt camera giám sát; chuẩn bị xô, chậu, thìa, máy hàn nhiệt, cân điện tử, vỏ bao bì; nhận các loại ma túy nguyên liệu bột "OK" hoặc bột "Đông Trùng" kèm theo chất trộn (đường, bột hương liệu cà phê, nho) do Zin cho người mang đến để pha chế ma túy "nước vui" hiệu CHALI, Deadpool, COFFEE, CRISPY FRUIT bán ra thị trường.

Cáo trạng xác định, từ tháng 2-2023 đến ngày 5-6-2023, Hoài DJ cùng 8 đồng phạm đã mua bán trái phép hơn 108,2 kg ma túy loại Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam và Ketamine.

Trong đó, Hoài DJ đã mua bán trái phép hơn 106 kg ma túy các loại, hưởng lợi hơn 3,7 tỉ đồng.

Cạnh đó, Hoài DJ còn bị cáo buộc tàng trữ trái phép 58,53 gram ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 3 lần đối với 2 người trở lên.

Hồi tháng 6-2025, Tòa gia đình và Người chưa thành niên, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo. Sau đó, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề trong vụ án.

Sau nhiều tháng điều tra bổ sung, cơ quan điều tra và VKS giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo.