Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn, Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ di dời dân 06/10/2025 14:02

(PLO)- Nhấn mạnh hoàn lưu bão số 11 có thể gây mưa lớn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà kỹ từng khu dân cư, hỗ trợ các hộ dân di dời.

Ngày 6-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 188/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay, bão số 11 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc (gần khu vực biên giới Việt - Trung) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 11 sẽ gây mưa to và có thể dông lốc trong ngày 6 và 7-10.

Cụ thể, dự báo khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất lớn tới trên 300mm (đặc biệt nguy cơ mưa cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ). Còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Công điện nhấn mạnh, đây là đợt mưa lớn ngay sau những ngày mưa lớn kéo dài vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nhiều nơi đất ở trạng thái bão hòa nước, nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra lũ lớn trên sông suối nhỏ và thượng nguồn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngập úng tại các đô thị và vùng thấp trũng.

Do đó, để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4-10 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai ứng phó bão số 11.

Dự báo, hoàn lưu bão số 11 sẽ gây mưa to và có thể dông lốc trong ngày 6 và 7-10.

Rà soát kỹ từng khu dân cư, từng mái nhà

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh khu vực trung du và miền núi chỉ đạo, huy động các lực lượng như xung kích phòng chống thiên tai, công an, quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên... triển khai quyết liệt các biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Trong đó, căn cứ tình hình thực tế và dự báo mưa lũ tại địa phương, có thể nghiên cứu cho học sinh không phải đến trường mà học trực tuyến

Rà soát kỹ từng khu dân cư, từng mái nhà, kịp thời phát hiện, chủ động hỗ trợ các hộ dân di dời ra khỏi những khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu khi có mưa lớn.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bằng mọi biện pháp kịp thời thông tin đến người dân về tình hình mưa lũ trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân chủ động hạn chế việc đi lại và hoạt động trong thời gian mưa lũ.

Cùng với đó, kiểm soát, hạn chế người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn.

Bảo đảm an toàn đê điều, không để lũ chồng lũ

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động theo dõi chặt chẽ, vận hành điều tiết bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ chồng lũ hoặc do yếu tố chủ quan; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều.

Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm tại khu vực xung yếu dự báo có nguy cơ bị chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN&MT và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, huy động các lực lượng kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và nhân dân triển khai công tác phòng, chống, ứng phó mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh nhất có thể hậu quả thiên tai.

Bộ trưởng Bộ NN&MT được giao chỉ đạo theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác nhất về tình hình mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương chỉ đạo sát việc dự báo, khẩn trương triển khai công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão.

Các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trước 15 giờ hằng ngày.