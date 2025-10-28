Hoãn xử phúc thẩm vụ tổng giám đốc Công ty Phát An Gia lừa bán đất chiếm đoạt hàng trăm tỉ 28/10/2025 14:12

(PLO)- HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa sau khi người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bị hại và luật sư của bị cáo đề nghị hoãn...

Ngày 28-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do các bị cáo Hoàng Mạnh Cường (cựu Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia), Hoàng Thị Hồng và Nguyễn Thị Hoa thực hiện.

Tại phần thủ tục, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa (thời gian mở lại thông báo sau) sau khi người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, bị hại và luật sư của bị cáo đề nghị hoãn.

Bị cáo Hoàng Mạnh Cường tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cả ba bị cáo và kháng nghị của VKSND TP.HCM.

Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng có kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, Hoàng Mạnh Cường đã thành lập và điều hành hoạt động Công ty Phát An Gia và Công ty Đầu tư Phát An Gia.

Khoảng từ năm 2018 đến năm 2019, Cường tự thành lập dự án, phân lô tách thửa các dự án, gồm: Khu dân cư Central House Đường 4, Khu dân cư đường 8, Khu dân cư Long Phước, Khu dân cư Võ Văn Hát, Khu dân cư Trường Lưu, Khu dân cư Gò Cát trên địa bàn quận 9 cũ, TP.HCM.

Cường đã quảng cáo gian dối về các dự án để ký hợp đồng hứa và hứa nhận chuyển nhượng, hợp đồng đặt cọc... 140 nền đất với 115 khách hàng, thu về hơn 144 tỉ đồng. Trong đó, Cường chiếm đoạt hơn 134 tỉ đồng.

Còn bị cáo Hoàng Thị Hồng đã cùng Cường mua và đứng tên mua 6 thửa đất nông nghiệp với diện tích hơn 6.400 m2 tại quận 9 (cũ) và giao cho Cường làm giám đốc độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền và thu tiền của khách hàng.

Bị cáo Hồng đã giúp sức cho Cường ký 8 hợp đồng chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng với khách hàng, chiếm đoạt hơn 11,4 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoa đã cùng Cường góp tiền mua 2 thửa đất tại phường Phú Hữu, quận 9 (cũ) và đứng tên trên giấy chứng nhận. Hoa đã ký tên bên nhận đặt cọc 5 hợp đồng với 3 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,6 tỉ đồng.

Từ đó, Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Mạnh Cường tù chung thân, Hoàng Thị Hồng 11 năm tù và Nguyễn Thị Hoa 5 năm tù - cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.