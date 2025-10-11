Hoạt động mua bán vàng tại Hà Nội sôi động trong tuần giá vàng tăng mạnh 11/10/2025 09:42

(PLO)- Hoạt động mua bán vàng tại nhiều khu vực của Hà Nội khá sôi động trong tuần qua khi giá vàng liên tục tăng mạnh.

Tuần qua, giá vàng thế giới và trong nước đều đã lập thêm những kỷ lục mới.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (8-10) trên thị trường New York, giá vàng thế giới chạm ngưỡng kỷ lục 4.059,05USD/ounce khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất cơ bản đồng USD lớn dần và bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới gia tăng.

Tại thị trường trong nước, người dân sôi động mua bán vàng.

Khá đông người dân giao dịch vàng tại Hà Nội trong tuần qua. Ảnh: NGỌC DIỆP

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá vàng miếng SJC chạm mức 142,5 triệu đồng/lượng. Vào hai ngày cuối tuần, giao dịch tại nhiều khu vực kinh doanh vàng lớn của Hà Nội rất sôi động.

Theo khảo sát của phóng viên PLO tại các cửa hàng, khá đông người dân đi mua vàng dù số lượng mua không nhiều, dao động trong 1-3 chỉ vàng, bên cạnh đó không ít người tranh thủ lúc giá cao để chốt lời.

Ngày thứ Sáu, một số cửa hàng còn thông báo đã hết vàng. Một số điểm kinh doanh khác nhận đơn đặt hàng, chốt giá với khách nhưng hẹn sẽ giao vàng sau vài ngày.

Thay cho vàng miếng, vàng nhẫn, nhiều nhân viên cửa hàng hàng tư vấn khách hàng mua các sản phẩm vàng trang sức 24k. Sản phẩm này được giao dịch theo giá vàng thời điểm, tuy nhiên khách phải trả tiền công tối thiểu 1 triệu đồng/sản phẩm nên nhiều người không mặn mà.

Chiều 10-10, tại các cửa hàng chỉ thưa thớt người giao dịch vì đã hết hàng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Nhận định về triển vọng giá vàng thế giới sắp tới, các chuyên gia vẫn đang nghiêng về quan điểm giá vàng thế giới có thể giảm trong ngắn hạn nhưng sẽ vẫn tăng trong dài hạn.

Vàng vốn được xem như công cụ giữ giá trị trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng 54% sau khi tăng đến 27% trong năm 2024. Sự lên giá của vàng diễn ra trái ngược với sự suy giảm của đồng USD và giá dầu.

Đến hết ngày thứ Bảy 11-10, số ngày Chính phủ Mỹ đóng cửa là 11 ngày, chính vì vậy, không có thông tin kinh tế nào được công bố. Nhà đầu tư buộc phải dựa vào những nguồn thông tin thị trường để dự báo về tốc độ và định hướng điều chỉnh lãi suất của Fed.