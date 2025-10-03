Học sinh ghi phiếu 'nghi ngờ bạn lấy đồ': Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh lên tiếng 03/10/2025 20:50

(PLO)- Ông Trịnh Duy Trọng, Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh xác nhận đã có sự chưa khéo léo trong cách triển khai của giáo viên nên dẫn đến sự việc trên.

Phản ánh tới báo chí, một phụ huynh Trường THPT Trường Chinh cho biết, lớp con anh vừa xảy ra vụ mất điện thoại. Tuy nhiên, điều khiến anh không hài lòng cách xử lý của giáo viên chủ nhiệm (GVCN).

Trường THPT Trường Chinh nơi xảy ra sự việc mất điện thoại. Ảnh: ND

Chiều 29-9, một học sinh (HS) trong lớp phát hiện mất điện thoại. Do không có mặt ở lớp nên GVCN có nhắn tin trong group lớp về sự việc trên với nội dung: “Hiện tại trong lớp có tình trạng mất trộm điện thoại ip11. Đây là tài sản có giá trị. Phụ huynh hỗ trợ hỏi các em có cầm trêu bạn không ah? Vì Ip có định vị. Nên mong phụ huynh hỗ trợ hỏi các con. Trường hợp con ngại nhận lỗi, phụ huynh nhắn tin riêng cho GVCN. Nếu không có nhận thì GVCN buộc mời ban giám hiệu can thiệp".

Theo phụ huynh, sáng 30-9, sau tiết dạy, GVCN yêu cầu toàn bộ HS viết ra giấy "nghi ngờ bạn nào và lý do, hoặc không có thì để trống…" để nộp lại. Đến gần 11 giờ cùng ngày, HS nhận lại điện thoại từ giám thị sau khi cô lao công phát hiện được tại khu vực nhà vệ sinh.

Chiều cùng ngày, giám thị vẫn mời một số HS xuống làm việc và viết tường trình. Trong đó có con của phụ huynh này vì mang cặp vào nhà vệ sinh vào cuối giờ.

Vào ngày 1-10, giám thị tiếp tục gọi HS làm việc, yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại và đọc tin nhắn.

Cách xử lý này theo vị phụ huynh là xâm phạm riêng tư, phản giáo dục.

Trao đổi với PV vào chiều 3-10, ông Trịnh Duy Trọng, Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh cho hay, sau khi xảy ra sự việc mất đồ trong lớp học, GVCN đã chủ động sinh hoạt với HS nhằm nhắc nhở, định hướng lại hành vi và tạo cơ hội để các em tự nhìn nhận lỗi nếu có.

“Mục đích của cô giáo là mong muốn tìm hiểu rõ sự việc, nếu có em nào liên quan thì có thể chủ động nhận lỗi. Từ đó, giáo viên sẽ có hướng giáo dục phù hợp, riêng tư, không gây ảnh hưởng đến các em trước tập thể lớp”, đại diện nhà trường cho biết.

Theo ông Trọng, để thực hiện việc này, giáo viên đã tổ chức thu thập ý kiến theo hình thức phiếu kín.

Trước khi ghi giấy, giáo viên có nhắc nhở, giáo dục học sinh cả lớp và động viên học sinh tự nhìn nhận ra cái sai. Khi cho các em ghi tờ giấy, học sinh không nhìn của nhau. Mục đích duy nhất là khuyên bạn nào cầm nhầm hoặc đùa giỡn để trả lại GVCN không công khai, ngoài ra có thấy hay nghi ngờ gì thì ghi ra. GVCN chỉ mong lấy được thông tin về sự việc vì lúc mất điện thoại là giờ ra về.

Tuy nhiên, cách truyền đạt không rõ ràng, khéo léo khiến HS hiểu rằng cần ghi tên bạn mà các em nghi ngờ lấy đồ (điện thoại), từ đó dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc

“Việc ghi phiếu là để tạo điều kiện cho HS tự nhìn nhận hành vi, nếu có. Nhưng do cách triển khai chưa rõ ràng nên đã xảy ra hiểu lầm. Chúng tôi rất tiếc về điều này”, ông Trọng chia sẻ.

Về thông tin có giám thị yêu cầu HS cung cấp mật khẩu điện thoại để kiểm tra, nhà trường khẳng định có sự hiểu lầm.

“Giáo viên không yêu cầu cung cấp mật khẩu hay ép buộc kiểm tra điện thoại. Các em tự nguyện đưa để làm rõ thông tin, không có yếu tố cưỡng ép nào”, đại diện trường nói thêm.

Hiện trường đang tiến hành rà soát toàn bộ sự việc, lập báo cáo chi tiết gửi lên Sở GD&ĐT TP.HCM. Bên cạnh đó, trường cũng đang lên kế hoạch mời phụ huynh làm việc trực tiếp để làm rõ vụ việc và giải đáp các thắc mắc.