Hơn 10 triệu người Việt Nam mắc bệnh thận mạn, chiếm khoảng 10% dân số 02/11/2025 14:55

(PLO)- Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện nay Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn, chiếm khoảng 10% dân số.

Ngày 2-11, tại Trung tâm Văn hóa xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai, Bộ Y tế phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình CAREME – Yêu lấy mình.

Hoạt động này hướng đến mục tiêu phát hiện sớm, quản lý sớm các bệnh lý tim mạch, thận và chuyển hóa, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh: Các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là bệnh tim mạch, thận và đái tháo đường đang là thách thức sức khỏe toàn cầu.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện nay Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn, chiếm khoảng 10% dân số, nhưng 90% trong số đó không biết tình trạng bệnh của mình cho đến giai đoạn muộn.

Trong số 800.000 người cần lọc máu chu kỳ, chỉ khoảng 33.000 người được điều trị. Tại Đồng Nai, có hơn 1.500 bệnh nhân đang được chạy thận định kỳ tại 17 cơ sở y tế, song hệ thống vẫn quá tải do nhu cầu ngày càng tăng.

Đáng chú ý, 70% ca bệnh thận mạn là hậu quả của việc không phát hiện sớm tăng huyết áp và đái tháo đường tuýp 2, hai nguyên nhân đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng nhanh.

Trên toàn cầu, bệnh thận mạn hiện ảnh hưởng đến 850 triệu người, là nguyên nhân gây tử vong tăng nhanh thứ ba thế giới và được dự báo sẽ trở thành nguyên nhân tử vong đứng thứ năm vào năm 2040.

TS.BS Hà Anh Đức – Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết: “CAREME – Yêu lấy mình không chỉ là một chiến dịch y tế mà còn là hành trình của tình yêu thương, giúp người dân biết yêu quý và chăm sóc bản thân bằng những việc làm cụ thể: kiểm tra sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị và phòng ngừa sớm".

Chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân.

Tại Phú Riềng, chương trình đã khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân, trong đó tập trung vào các nhóm gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân được khám tổng quát, siêu âm tim, bụng tổng quát, đo điện tim, xét nghiệm công thức máu và tư vấn dinh dưỡng.

Cùng với hoạt động khám chữa bệnh, CAREME – Yêu lấy mình, Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn đã trao tặng 100 xe lăn cho người dân tại 11 trung tâm y tế khu vực, 25 suất học bổng Tiếp sức đến trường cho sinh viên khối ngành sức khỏe có hoàn cảnh khó khăn, 10 ca mổ tim bẩm sinh miễn phí, và hai máy siêu âm, hai máy điện tim cầm tay cho Trạm Y tế xã Nha Bích và Trạm Y tế Phường Chơn Thành.