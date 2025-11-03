Hơn 250 người tham dự giải bóng đá do Học viện Tư pháp Cơ sở TP.HCM tổ chức 03/11/2025 18:39

(PLO)- Tại TP.HCM, Học viện Tư pháp đã tổ chức hội thi văn nghệ, giải bóng đá, cầu lông chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chào mừng thi đua lập thành tích hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) và kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Học viện Tư pháp Cơ sở TP.HCM đã tổ chức chuỗi các hoạt động văn nghệ, thể thao với sự tham dự của hàng trăm học viên, cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện Tư pháp.

Theo đó, giải bóng đá nam/nữ diễn ra từ ngày 5-10-2025 đến ngày 25-10-2025 đã quy tụ hơn 250 vận động viên đến từ 20 đội tuyển, đại diện cho các lớp, khóa đào tạo tại Học viện Tư pháp.

Lãnh đạo học viện tư pháp cùng khách mời chụp hình lưu niệm tại hội thi văn nghệ.

Kết quả sau 4 tuần thi đấu giải nhất thuộc về đội bóng Liên quân lớp Luật sư 1 27.1 T1-T2-T3 (bóng đá nữ); Liên quân lớp Công chứng 28.1A-B (bóng đá nam).

Kết thúc giải bóng đá, tiếp nối hoạt động là Hội thi văn nghệ diễn ra vào tối ngày 1-11-2025 tại hội trường, Cơ sở TP.HCM với 14 tiết mục đến từ các lớp với nhiều tiết mục, bao gồm các thể loại song ca, tốp ca, múa, ca kịch.

Đặc biệt, hội thi có sự tham dự của nhạc sỹ Xuân Nghĩa (hội viên hội nhạc sỹ Việt Nam), nhạc sỹ Thanh Bình (hội viên hội nhạc sỹ TP.HCM). Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tiết mục tham gia hội thi năm nay rất phong phú về thể loại, chất lượng hơn các năm trước, được các lớp lựa chọn nội dung, trang phục, đạo cụ và luyện tập công phu, nghiêm túc.

Hội thi văn nghệ đã diễn ra thành công với 14 tiết mục đặc sắc

Kết quả giải nhất thuộc về lớp Luật sư 27.1B với tác phẩm: “Có những tuổi hai mươi như thế”, sáng tác: Nguyễn Hồng Sơn.

Tiếp theo chuỗi hoạt động là giải cầu lông được tổ chức vào sáng 2-11 với sự góp mặt của 120 tay vợt đến từ các lớp đào tạo. Các vận động viên thi đấu ở 3 nội dung: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Bóng đá và cầu lông cũng nhận được sự quan tâm của hàng trăm vận động viên tham gia

Kết quả giải nhất nội dung đôi nữ, đôi nam thuộc về đội Học viện Tư pháp. Nội dung đôi nam nữ giải nhất thuộc về lớp ba chung khóa 8.2B.

Theo ông Nguyễn Cảnh Tuyến, Phó trưởng phụ trách Học viện Tư pháp, cơ sở TPHCM, các hoạt động văn nghệ, thể thao không chỉ mang ý nghĩa là lời chúc của các em học viên đang học tập tại Học viện, mà còn là món quà vô giá dành tặng và tôn vinh thầy cô. Đây còn là cơ hội, sân chơi để các học viên, giảng viên của Học viện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.