Hơn 25.600 cán bộ, công chức nghỉ việc đã nhận trợ cấp 10/07/2025 20:07

Bộ Nội vụ vừa cho biết các bộ, ngành, địa phương đã rà soát và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Qua tổng hợp báo cáo của các cơ quan trung ương và địa phương, tính đến ngày 30-6, có 57.158 người thuộc diện sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó 43.207 người đã nghỉ việc, bao gồm nghỉ hưu và thôi việc.

Đáng chú ý, có 25.611 người đã nhận tiền (đạt tỉ lệ trên 62%), với tổng số tiền gần 27.000 tỉ đồng. Con số nói trên không bao gồm lực lượng công an và quân đội.

Bộ Nội vụ cho hay sẽ tiếp tục theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn theo thẩm quyền việc thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 178/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức (cán bộ), người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Cán bộ ở TP.HCM hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh minh họa: NGUYỆT NHI

Trước đó, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 178/2024.

Các chế độ, chính sách này được đánh giá là đủ mạnh, nổi trội nhằm giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Kế đó, thực hiện Thông báo 75-TB/TW của Bộ Chính trị về điều chỉnh phạm vi và đối tượng áp dụng chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức… trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định 67/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178/2024.

Bộ cũng đã ban hành Thông tư 01/2025 hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Thông tư 002/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2025.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản 1814 và Văn bản 2034 gửi các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện Nghị định 178/2024 (sửa đổi bởi Nghị định 67/2025).

Căn cứ quy định nêu trên, hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Sau khi sắp xếp, cả nước còn 34 tỉnh, TP; 3.321 xã, phường, đặc khu. Dự kiến sau khi sắp xếp, số cán bộ, công chức cấp tỉnh, xã (bao gồm khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền) sẽ giảm 129.220 biên chế.

Trong đó, cấp tỉnh sẽ giảm hơn 18.440 biên chế cán bộ, công chức so với số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2022. Cấp xã (xã, phường, đặc khu) sẽ giảm hơn 110.780 biên chế cán bộ, công chức so với tổng số biên chế cấp huyện và cấp xã giao năm 2022 do sắp xếp vị trí việc làm, tinh giản biên chế, nghỉ chế độ theo quy định…