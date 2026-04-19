Hơn 4.000 điểm cầu học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV 19/04/2026 11:41

(PLO)- Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết nối tới hơn 4.000 điểm cầu.

Ngày 19-4, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới hơn 4.000 điểm cầu trên cả nước.

Đây được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm hành động của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: QUANG TRƯỞNG.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam – nhấn mạnh tầm vóc đặc biệt quan trọng của Đại hội XIV của Đảng.

Nghị quyết Đại hội đặt ra yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, Nghị quyết không chỉ mang ý nghĩa định hướng mà còn đặt ra yêu cầu rất cụ thể về trách nhiệm hành động.

Tuổi trẻ cần xung kích trong học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, tham gia chuyển đổi số, xây dựng văn hóa và con người Việt Nam thời đại mới, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết với yêu cầu tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, gắn việc học tập với xây dựng chương trình hành động cụ thể ở từng cấp bộ, địa phương, đơn vị.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt chuyên đề về những nội dung cốt lõi và điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị lần này có ý nghĩa mở đầu, định hướng và thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống Đoàn. Các đại biểu được quán triệt hai chuyên đề trọng tâm gồm: những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết nối tới hơn 4.000 điểm cầu. Ảnh: QUANG TRƯỞNG.

Hội nghị được tổ chức với điểm cầu trung ương tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), kết nối tới hơn 40 điểm cầu cấp tỉnh, thành Đoàn và 4.094 điểm cầu cấp cơ sở, với sự tham gia của 156.922 cán bộ Đoàn các cấp. Nhiều địa phương tiếp tục mở rộng điểm cầu tới tận cơ sở, chi đoàn để đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia.

Theo kế hoạch, ngay sau hội nghị cấp Trung ương, các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt ở cấp tỉnh và triển khai xuống cơ sở trong tháng 4-2026.

Các cấp bộ Đoàn sẽ cụ thể hóa Chương trình hành động thành kế hoạch phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đến với đông đảo thanh niên.

Trung ương Đoàn cũng cho biết sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết trong tháng 5-2026, nhằm bảo đảm việc thực hiện đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể của tuổi trẻ.