Kẹo ít đường có thực sự tốt cho sức khỏe như lời đồn 08/04/2026 14:46

(PLO)- Kẹo ít đường được làm từ các chất thay thế như chất tạo ngọt nhân tạo, rượu đường và chất tạo ngọt tự nhiên.

Kẹo ít đường thường chứa ít calo và carbohydrate hơn đường thông thường (sucrose). Mặc dù không hẳn là thực phẩm bổ dưỡng, loại kẹo này vẫn mang lại một vài lợi ích so với kẹo truyền thống.

Các chuyên gia khuyến cáo người lớn nên hạn chế đường bổ sung dưới 10% tổng lượng calo hằng ngày.



Lợi ích của kẹo ít đường

Sự khác biệt lớn nhất giữa kẹo ít đường và kẹo thông thường nằm ở loại chất tạo ngọt. Các chuyên gia khuyến cáo người lớn nên hạn chế đường bổ sung dưới 10% tổng lượng calo hằng ngày. Hiện nay, nhiều hãng sản xuất đã thay thế đường thông thường bằng các chất tạo ngọt khác để giải quyết vấn đề này.

Kẹo ít đường có thể chứa chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame hoặc saccharin. Một số loại dùng chất làm ngọt tự nhiên như stevia, chiết xuất quả la hán hoặc rượu đường như erythritol và xylitol. Những chất này có lượng calo thấp, mang lại ưu thế nhất định cho sức khỏe.

Quản lý đường huyết

Người bị tiểu đường hoặc có đường huyết cao có thể dùng kẹo ít đường để kiểm soát chỉ số máu. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy người ăn sô cô la đen không đường (ngọt bằng stevia và inulin) có lượng đường huyết thấp hơn khi bụng đói.

Nghiên cứu khác so sánh kẹo dẻo không đường và kẹo dẻo thông thường cũng cho kết quả tương tự. Kẹo dẻo dùng chất thay thế maltitol và erythritol có chỉ số đường huyết thấp hơn, ít tác động đến máu hơn so với loại dùng sucrose.

Ngừa sâu răng và quản lý cân nặng

Tiêu thụ quá nhiều đường dễ gây sâu răng. Ngược lại, một số chất thay thế đường có thể làm giảm vi khuẩn trong nước bọt và mảng bám. Đặc biệt, các loại rượu đường như xylitol có tác dụng tích cực nhất đối với sức khỏe răng miệng.

Việc chọn kẹo ít đường thay cho đường sucrose cũng hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Nhiều nghiên cứu chứng minh người dùng chất tạo ngọt nhân tạo duy trì việc giảm cân sau một năm tốt hơn. Các chất này ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất khác với đường thông thường, giúp quản lý cân nặng hiệu quả.

Những nhược điểm tiềm ẩn

Mặc dù có lợi ích, kẹo ít đường vẫn tồn tại nhược điểm. Một số chất tạo ngọt nhân tạo có thể gây khó chịu dạ dày và thay đổi vị giác. Rượu đường cũng dễ gây ra các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy và đầy hơi.

Việc lạm dụng kẹo ít đường có thể dẫn đến cảm giác thèm ăn. Một số chất không chứa calo làm thay đổi cảm nhận vị giác, khiến bạn thèm đồ ngọt hơn. Ngoài ra, một số nghiên cứu quan sát chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ nhiều chất tạo ngọt nhân tạo với bệnh tim. Rượu đường xylitol cũng bị nghi ngờ làm tăng nguy cơ đông máu.

Chất thay thế đường còn có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường ruột. Một số bằng chứng cho thấy chúng làm giảm vi khuẩn có lợi và có thể gây viêm ruột nếu sử dụng quá nhiều.