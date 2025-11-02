Khánh Hòa hỗ trợ Đà Nẵng 2 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ 02/11/2025 10:46

(PLO)- Đoàn công tác do ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dẫn đầu đến thăm hỏi, trao 2 tỉ đồng hỗ trợ TP Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sáng 2-11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến TP Đà Nẵng thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của TP trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao 2 tỉ đồng hỗ trợ TP Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao 2 tỉ đồng hỗ trợ TP Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Đà Nẵng đã thể hiện rõ bản lĩnh của một đô thị năng động, kỷ cương.

Chính quyền TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp ứng phó, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đồng thời tổ chức sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn kịp thời, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Ông Thành nói việc trao 2 tỉ đồng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tấm lòng, tình cảm đoàn kết, sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa gửi đến TP Đà Nẵng.

“Đà Nẵng là người bạn, người anh em cùng miền Trung ruột thịt. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần chủ động, sự đồng lòng của chính quyền, nhân dân, TP Đà Nẵng sẽ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất”- ông Thành chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Vĩnh, trong lúc khó khăn, sự sẻ chia này mang ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa các địa phương miền Trung.

Thông tin đến đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa về những thiệt hại do mưa lũ gây ra, ông Vĩnh nói TP Đà Nẵng sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả.

Đặc biệt là tập trung cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế, cơ sở hạ tầng thiết yếu.