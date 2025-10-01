Đô thị

Khánh Hòa: Người dân vất vả vì cầu xây chậm

(PLO)- Hàng ngày người dân phải đi qua con đường lầy lội do cây cầu An Hòa ở Khánh Hòa xây chậm.

cầu an hòa
Ngày 1-10, ông Nguyễn Trúc Hòa, Chủ tịch UBND xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa, cho biết lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã vừa kiểm tra, chỉ đạo khắc phục đường dân sinh tại thôn An Hòa và thôn Thành Sơn đang xuống cấp, lầy lội với nhiều hố trũng ngập nước, gây nguy hiểm đối với người lưu thông.
1.jpg
Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Hải, đường dân sinh trên đang được làm đường vòng để tránh công trình sửa chữa tỉnh lộ 705, trong đó có hạng mục xây mới cầu An Hòa bắc qua kênh Bắc.
2.jpg
Dự án này do Công ty TNHH Cầu đường 71 thi công. Theo ông Nguyễn Trúc Hòa, trước đây, chính quyền địa phương nhận được thông báo dự án dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7-2025. Tuy nhiên, đến tháng 8-2025, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết tháng 9-2025.
13.jpg
Theo phản ánh của người dân xã Xuân Hải, con đường dân sinh này đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng với nhiều ổ trâu, hố trũng ngập nước gây nguy hiểm đối với người lưu thông. Do đó, việc cầu An Hòa không hoàn thành theo tiến độ đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.
11.jpg
Theo ghi nhận của PV, con đường dân sinh này dài khoảng 2 km nằm giữa thôn An Hòa và thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải. Hiên con đường cấp phối này đang lầy lội như ruộng cày, với đầy những ổ trâu, bùn nhão khiến người đi đường có thể bị té ngã bất cứ lúc nào.
12.jpg
Con đường này nhỏ hẹp do nằm cạnh đường sắt Bắc - Nam. Tuy nhiên, lượng xe lưu thông rất lớn do có các mỏ vật liệu xây dựng, trường nghề dạy lái xe.
16.jpg
Ông Phan Văn Hùng, ngụ thôn Thành Sơn, phản ánh: hơn ba tháng nay con đường dân sinh này xuống cấp trầm trọng do có nhiều xe trọng tải nặng lưu thông để tránh cầu An Hòa đang xây. "Hôm rồi mưa lớn, các cháu học sinh không dám đi trên con đường này. Trưởng thôn phải nhờ người dân mở rào để băng vườn đi tạm. Người đi xe máy qua đây thì té ngã liên miên"- ông Hùng nói. Người dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương sửa chữa con đường để người dân đi lại.
15.jpg
Liên quan đến phản ánh của người dân về dự án sửa cầu An Hòa chậm tiến độ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Hải đã có văn bản gửi UBND xã Xuân Hải cho biết đã kiểm tra thực tế tại công trình vào ngày 3-9. Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận chỉ có ba công nhân có mặt tại công trình. Các trang thiết bị máy móc không hoạt động. Do đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Hải đề nghị UBND xã kiến nghị chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, tránh kéo dài thời gian.
14.jpg
Theo ông Nguyễn Trúc Hòa, Chủ tịch UBND xã Xuân Hải, chính quyền địa phương đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng sớm kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sữa chữa cầu An Hòa để đảm bảo việc lưu thông, nhất là khi mùa mưa bão đến, tránh gây nguy hiểm cho các em học sinh và người dân. "Trước mắt, địa phương khẩn trương khắc phục con đường vòng để người dân đi lại an toàn. Chúng tôi cũng đã có văn bản kiến nghị đẩy nhanh tiến độ sữa chữa cầu đến Sở Xây dựng"- ông Nguyễn Trúc Hòa nói.
6.jpg
Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, thừa nhận đơn vị thi công dự án cầu An Hòa chậm so với tiến độ đề ra. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, nguyên nhân là phát hiện các đạn pháo còn sót lại dưới chân cầu. "Quá trình thi công phát hiện đạn pháo dưới chân cầu nên phải chờ xử lý. Dự kiến trong tuần sau, đơn vị thi công sẽ gác dầm cầu và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án"- lãnh đạo Sở Xây dựng nói.
HUỲNH HẢI
