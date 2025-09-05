Khánh thành công viên Tân Thạnh Tây, người dân có thêm điểm vui chơi 05/09/2025 20:16

Ngày 5-9, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM tổ chức khánh thành công viên Tân Thạnh Tây (khu 2), xã Phú Hòa Đông.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công viên Tân Thạnh Tây. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM ghi nhận sự nỗ lực của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM và nhà thiết kế thi công công trình đã đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ.

Công trình hoàn thành mang nhiều ý nghĩa cho xã hội, phục vụ tốt cho cuộc sống của người dân; giúp cải thiện môi trường sống và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong khu vực. Dịp này, ông Định đề nghị lãnh đạo địa phương và người dân nâng cao ý thức, gìn giữ công viên luôn xanh, sạch, đẹp.

"Công viên đi vào hoạt động sẽ giúp cho người dân có thêm không gian tham gia các hoạt động thể dục thể thao, cải thiện sức khỏe, gắn kết người dân trong khu vực. TP mong muốn sắp tới sẽ có nhiều công viên tương tự được xây dựng" - Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP kỳ vọng.

Ông Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Báo cáo về dự án, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết dự án công viên Tân Thạnh Tây (khu 2) đặt mục tiêu tạo không gian xanh, góp phần tăng quỹ đất cây xanh sử dụng công cộng và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho khu vực, tạo mỹ quan đô thị.

Dự án công viên giúp tăng mảng xanh cho TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 21 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP, rộng gần 2 ha với nhiều hạng mục vui chơi như khu trò chơi thiếu nhi, dụng cụ tập thể dục thể thao, mảng xanh, kiểng tạo cảnh quan, hệ thống chiếu sáng hiện đại...

Công viên với nhiều hạng mục như khu vui chơi giải trí, thể thao... Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Công trình đã thi công hoàn thành vượt tiến độ. Việc hoàn thành công viên Tân Thạnh Tây góp phần cổ vũ không khí thi đua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn TP.

Dự án đã đạt được những mục tiêu đặt ra, hoàn thành góp phần vào sự phát triển hạ tầng chung của địa phương xã Phú Hòa Đông nói riêng, TP.HCM nói chung, nâng cao chất lượng sống, an sinh xã hội của người dân khu vực xung quanh dự án" - ông Dũng đánh giá.

Các đại biểu tham quan công viên. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Công viên Tân Thạnh Tây là dự án xây dựng công viên tập trung đầu tiên trên địa bàn xã Phú Hòa Đông. Ông Phan Văn Đủ, người dân xã Phú Hòa Đông, chia sẻ: "Khu vực này chưa có công viên nào quy mô lớn như vậy, mỗi khi các gia đình muốn cho con em đi chơi đều phải di chuyển rất xa. Hôm nay, công viên mới khánh thành chúng tôi ai nấy đều rất vui mừng, phấn khởi. Mong rằng sắp tới sẽ có thêm nhiều công trình công cộng như thế này để tạo sân chơi lành mạnh cho người dân khu vực đến vui chơi, giải trí."