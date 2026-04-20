Khơi dậy tiềm năng công nghiệp văn hóa từ các lễ hội, sự kiện tại TP.HCM 20/04/2026 19:31

(PLO)- Các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, nghệ thuật đưa công nghiệp văn hóa trở thành một trong những trụ cột phát triển bền vững của TP.HCM.

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, TP.HCM luôn chú trọng xây dựng hệ thống lễ hội, sự kiện văn hóa, nghệ thuật hiện đại, phong phú và giàu bản sắc.

Không chỉ dừng lại ở vai trò sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các lễ hội, sự kiện ngày càng trở thành không gian sáng tạo, quảng bá, phân phối và tiêu thụ sản phẩm văn hóa, qua đó tạo động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Thành phố.

Từng bước khẳng định thương hiệu các ngành công nghiệp văn hóa

TP.HCM giữ vị trí trung tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả nước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về chính trị, kinh tế, văn hóa. Là nơi hội tụ cư dân từ nhiều vùng miền trong nước và nhiều quốc gia trên thế giới, Thành phố có điều kiện tiếp nhận, chắt lọc và lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa của các dân tộc, tạo nên bản sắc riêng: Đa dạng, độc đáo, năng động và giàu sức sống.

Nét nổi bật của văn hóa Thành phố chính là tinh thần năng động, sáng tạo, nhân hậu, nghĩa tình, luôn chủ động giao lưu, hội nhập với khu vực và quốc tế. Với vai trò là nơi “hội tụ” và “lan tỏa” các giá trị văn hóa truyền thống, TP.HCM không ngừng vun đắp những giá trị hướng tới chân, thiện, mỹ, thấm đượm tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

TP.HCM luôn xác định phát triển trên cơ sở kết hợp hài hòa kinh tế và văn hóa là sự phát triển năng động, có hiệu quả và vững chắc nhất. Trải qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, Đảng bộ Thành phố luôn quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Lễ hội Áo dài là sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ những tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Đảng bộ Thành phố luôn đặt mục tiêu về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thành phố qua các thời kỳ phát triển. Tất cả các chủ trương, đường lối và định hướng tại các kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố từ ngày thống nhất đất nước đến nay cho thấy nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố đối với phát triển văn hóa, con người luôn đổi mới, đáp ứng yêu cầu của một đô thị đặc biệt, trung tâm về kinh tế, văn hóa hàng đầu cả nước, là nhân tố quan trọng góp phần tạo động lực cho sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thành phố luôn đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các hoạt động văn hóa, thị trường văn hóa và công nghiệp văn hóa phát triển; tăng cường quản lý thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan.

Các đơn vị nghệ thuật công lập thực hiện đúng đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, góp phần quan trọng trong bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hoạt động xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ với những mô hình và phương thức hoạt động phong phú, đa dạng, làm sinh động hơn bộ mặt văn hóa, nghệ thuật Thành phố, góp phần nâng cao hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật được quan tâm, thường xuyên tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật mang đậm nét truyền thống dân tộc phục vụ nhân dân Thành phố, các tỉnh, thành trong và ngoài nước; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, giao lưu hợp tác quốc tế về văn học, nghệ thuật và nhiều sự kiện văn hóa có tính khu vực và quốc tế.

Từ việc đánh giá tiềm năng và tầm quan trọng của sự phát triển, đóng góp của công nghiệp văn hóa trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cho sự phát triển trong tình hình mới, TP.HCM đã lựa chọn 8 lĩnh vực, ngành công nghiệp văn hóa để phát triển từ nay đến năm 2030, gồm: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, du lịch văn hóa, thời trang.

Thời gian qua, ngành công nghiệp văn hóa Thành phố bước đầu phát huy những tiềm năng và giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc, văn hóa đặc trưng do cơ chế khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa ở các lĩnh vực: Công nghiệp nghe nhìn như phim ảnh, băng đĩa nhạc, băng đĩa hình; công nghiệp thời trang như sáng tác, tạo mẫu, trình diễn, sản xuất; xây dựng ngành công nghiệp giải trí hiện đại mang tính đỉnh cao nghệ thuật, phục vụ du lịch mang nét đặc trưng của Thành phố.

Phát triển ngành công nghiệp văn hóa đã huy động một lực lượng sản xuất to lớn, tạo ra sản phẩm văn hoá, dịch vụ văn hóa đáp ứng nhu cầu xã hội, để văn hóa trở thành một trong những nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy một nền kinh tế cạnh tranh, đa dạng và hiệu quả hơn, đóng góp vào sự phát triển, khẳng định thương hiệu các ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM.

Nguyễn Hùng và dàn diễn viên của Mưa đỏ thể hiện ca khúc "Còn gì đẹp hơn" tại khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 ở TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Lễ hội là một loại hình di sản phi vật thể tiêu biểu, vừa là sinh hoạt cộng đồng, vừa là hình thức trình diễn dân gian, hàm chứa giá trị nghệ thuật, lịch sử có nguồn gốc sâu xa trong văn hóa truyền thống của các cộng đồng tộc người, vừa phổ biến ở nước ta và trên thế giới. Trong những năm gần đây, đó là hoạt động cuốn hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng ở mọi địa phương, mọi tôn giáo, mọi tổ chức,...

Hệ thống lễ hội và sự kiện văn hóa truyền thống và hiện đại tại TP.HCM không chỉ phản ánh đời sống văn hóa đô thị mà còn là cấu phần cốt lõi của ngành công nghiệp văn hóa. Với sự đa dạng về loại hình, quy mô và mức độ chuyên nghiệp ngày càng cao, các lễ hội này đã trực tiếp tạo ra sản phẩm, thị trường và giá trị kinh tế, góp phần đưa công nghiệp văn hóa trở thành một trong những động lực phát triển mới của Thành phố.

Tính đến cuối năm 2025, trên địa bàn TP.HCM có 284 lễ hội trong đó 274 lễ hội truyền thống, 9 lễ hội văn hóa và 1 lễ hội ngành nghề. Các lễ hội truyền thống bao gồm: Lễ hội Nghinh Ông được tổ chức vào ngày 12, 13, 14 tháng 9 (nhằm ngày 14, 15, 16 tháng 8 âm lịch hàng năm) tại Lăng Ông Thủy tướng (xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu); Lễ hội Dinh Cô Long Hải (diễn ra từ ngày 10, 11 và 12 tháng 2 âm lịch hàng năm); Lễ hội Nguyên Tiêu được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng 15-1 âm lịch hàng năm của cộng đồng dân tộc người Hoa; Lễ giỗ Đức Thánh Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo; Tết Chol thnăm thmây của đồng bào Khmer, Lễ Katê của đồng bào Chăm.

TP.HCM còn là nơi đi đầu trong việc tổ chức các lễ hội hiện đại được công chúng đón nhận, thể hiện bản sắc văn hóa của Thành phố. Các hoạt động lễ hội này giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa đặc trưng của Thành phố “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; phát huy tiềm năng du lịch về đất nước, con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay, như: Lễ hội Tết Việt, Lễ hội Hoa xuân, Lễ hội Đường đèn, Lễ hội Đường hoa - thương hiệu của TP.HCM mỗi dịp Xuân về, Lễ hội Đường sách, Lễ hội Áo dài, Lễ hội sông nước TP.HCM,... thể hiện những nét đẹp văn hóa đặc trưng của Thành phố.

Tất cả các hoạt động lễ hội lịch sử, lễ hội truyền thống dân tộc, lễ hội hiện đại đều được ngành văn hóa TP.HCM định hướng nội dung, chương trình hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt.

Chỉ tính riêng trong năm 2025 vừa qua, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện, tiêu biểu như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và sân khấu hóa kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 - 2025).

Người dân nô nức xem diễu binh, diễu hành dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TRẦN LINH

Các hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) được tổ chức đầy màu sắc ấn tượng, phong phú và đa dạng. Trong đó đặc biệt là chương trình hòa nhạc Bản giao hưởng hòa bình, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tình yêu quê hương đất nước, và khát vọng vươn tới tương lai.

Lễ hội Sắc màu Thành phố Bác chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, công nghệ trình diễn nghệ thuật,… đã góp phần thiết thực phục vụ nhu cầu tìm hiểu lịch sử, hưởng thụ nghệ thuật, vui chơi giải trí của Nhân dân và du khách đến với TP.HCM trong dịp lễ.

Ngoài ra, còn có các hoạt động truyền thống khác như: Đường hoa Nguyễn Huệ; Đường sách Tết Ất Tỵ 2025; Lễ viếng Nghĩa trang, Lễ dâng cúng Bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương, Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh và Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; các chương trình biểu diễn nghệ thuật Mừng Xuân Ất Tỵ - Mừng Đảng quang vinh; chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố; Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM...

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra từ ngày 21 đến 25-11-2025 trong bối cảnh TP.HCM vừa được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo về điện ảnh”, tạo nên dấu ấn mới đầy tự hào cho địa phương và ngành điện ảnh cả nước.

Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan phim tiếp tục khẳng định mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp, thúc đẩy giao lưu nghệ thuật và đóng góp vào tiến trình công nghiệp hóa điện ảnh.

Liên hoan quy tụ hơn 1.000 khách mời, trong đó có đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất, phát hành phim, các chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế. Điểm nổi bật nhất của Liên hoan phim lần này khi tổ chức tại TP.HCM chính là cách Thành phố khai thác bản sắc “đô thị sáng tạo”, qua đó trình diễn một diện mạo năng động, hiện đại và đầy cảm hứng.

Có thể khẳng định, thông qua các hoạt động lễ hội, sự kiện đã góp phần khôi phục, bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc gắn với quảng bá, giới thiệu các tiềm năng văn hóa, nghệ thuật và hình ảnh TP.HCM phục vụ thiết thực cho phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế - xã hội, văn hóa, con người Thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Các hoạt động lễ hội khẳng định vai trò “đòn bẩy” của nền kinh tế sáng tạo

Việc tổ chức đa dạng các lễ hội đã góp phần định hình thương hiệu của Thành phố, đồng thời trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa. Từ việc tạo ra sản phẩm văn hóa có khả năng thương mại hóa, thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo, kích thích tiêu dùng, phát triển du lịch, thu hút đầu tư cho đến xây dựng thương hiệu đô thị, các hoạt động lễ hội đã chứng minh vai trò như một “đòn bẩy” quan trọng của nền kinh tế sáng tạo.

Là nguồn tạo sản phẩm văn hóa đặc trưng và có khả năng thương mại hóa cao. Một trong những đóng góp trực tiếp và rõ ràng nhất của các lễ hội đối với công nghiệp văn hóa là khả năng tạo ra sản phẩm văn hóa cụ thể, có thể khai thác và thương mại hóa. Khác với các giá trị văn hóa mang tính trừu tượng, lễ hội là những sự kiện hữu hình, có thời gian - không gian cụ thể, dễ dàng tổ chức thành sản phẩm phục vụ công chúng và du khách.

Ngoài ra, các lễ hội hiện đại như lễ hội âm nhạc, lễ hội ánh sáng hay các sự kiện văn hóa đường phố cũng tạo ra những trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn giới trẻ và khách quốc tế. Những trải nghiệm này chính là “hàng hóa văn hóa” - yếu tố cốt lõi của công nghiệp văn hóa.

Thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái các ngành công nghiệp sáng tạo. Công nghiệp văn hóa không phải là một ngành đơn lẻ mà là một hệ sinh thái bao gồm nhiều lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, quảng cáo, thiết kế, du lịch văn hóa,…

Trong hệ sinh thái đó, lễ hội đóng vai trò như một “điểm hội tụ” và “chất xúc tác” quan trọng. Mỗi lễ hội được tổ chức đều kéo theo sự tham gia của hàng loạt ngành nghề sáng tạo khác nhau. Các hoạt động lễ hội không chỉ tiêu thụ sản phẩm của các ngành sáng tạo mà còn kích thích sản xuất và đổi mới sáng tạo, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.

Kích thích thị trường tiêu dùng văn hóa và hình thành thói quen chi tiêu cho sản phẩm sáng tạo. Một ngành công nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi có thị trường tiêu dùng đủ lớn. Đối với ngành công nghiệp văn hóa, lễ hội chính là công cụ hiệu quả để kích cầu tiêu dùng văn hóa.

Thông qua các hoạt động lễ hội, người dân được tiếp cận với nhiều loại hình sản phẩm và dịch vụ văn hóa khác nhau: Từ biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, thời trang cho đến ẩm thực và trải nghiệm sáng tạo. Những trải nghiệm này không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn góp phần hình thành thói quen chi tiêu cho các sản phẩm văn hóa.

Đặc biệt, tại một đô thị như TP.HCM, nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng tăng cao, các lễ hội hiện đại với tính chất sôi động, sáng tạo, mang hơi hướng quốc tế đã tạo ra sức hút mạnh mẽ, đặc biệt là giới trẻ, từ đó mở rộng thị trường tiêu dùng cho công nghiệp văn hóa, góp phần chuyển đổi nhu cầu văn hóa thành sức mua thực tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong lĩnh vực này.

Chương trình nghệ thuật "Dòng sông kể chuyện" năm 2023 đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Ảnh: TT

Góp phần phát triển du lịch văn hóa và kinh tế đêm. TP.HCM vốn là điểm đến du lịch lớn, nhưng trước đây chủ yếu dựa vào các yếu tố như ẩm thực, mua sắm, di tích lịch sử. Sự phát triển của các lễ hội, đặc biệt là các lễ hội hiện đại, mang tầm cỡ lớn đã bổ sung thêm một “lớp sản phẩm” mới, giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Các lễ hội được tổ chức theo mùa hoặc theo chủ đề không chỉ thu hút khách trong nước mà còn hấp dẫn du khách quốc tế. Đặc biệt, những lễ hội diễn ra vào buổi tối hoặc kéo dài nhiều ngày đã góp phần phát triển kinh tế đêm, một xu hướng quan trọng của các đô thị lớn trên thế giới.

Thu hút đầu tư và thúc đẩy xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa. Nguồn lực tài chính cho văn hóa bao gồm ngân sách Nhà nước, cùng với nguồn xã hội hóa. Trong tình hình nguồn ngân sách Thành phố đầu tư cho lĩnh vực văn hóa còn hạn chế, việc thực hiện huy động, khuyến khích nguồn kinh phí, nguồn vốn xã hội hóa đầu tư, phát triển là rất cần thiết, là yếu tố then chốt để phát triển công nghiệp văn hóa. Các lễ hội, với khả năng tạo ra giá trị kinh tế và truyền thông lớn, đã trở thành “điểm đến” hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Nhiều lễ hội tại TP.HCM hiện nay được tổ chức theo mô hình hợp tác công - tư, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ, tổ chức và khai thác thương mại.

Điều này không chỉ giúp giảm gánh nặng ngân sách mà còn nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của các sự kiện. Sự tham gia của doanh nghiệp cũng thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa ngành tổ chức sự kiện, một lĩnh vực quan trọng trong công nghiệp văn hóa.

Góp phần xây dựng thương hiệu đô thị và nâng cao “sức mạnh mềm” của TP.HCM.Trong thời đại toàn cầu hóa, các thành phố không chỉ cạnh tranh về kinh tế mà còn về hình ảnh và bản sắc. Các hoạt động lễ hội đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu cho TP.HCM như một đô thị sáng tạo, năng động và giàu bản sắc văn hóa.

Việc tổ chức thường xuyên các lễ hội quy mô lớn, đa dạng về loại hình đã giúp thành phố định vị mình như một “điểm đến lễ hội” trong khu vực.

Đây chính là yếu tố “sức mạnh mềm” - khả năng gây ảnh hưởng thông qua văn hóa và giá trị - mà nhiều thành phố lớn trên thế giới đang hướng tới. Đối với TP.HCM, các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, nghệ thuật là một công cụ hiệu quả để gia tăng sức mạnh này, góp phần định vị là trung tâm sáng tạo và lễ hội, qua đó góp phần hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa, đưa công nghiệp văn hóa trở thành một trong những trụ cột phát triển bền vững của TP.HCM.

Nhằm phát huy thế mạnh của lễ hội, sự kiện phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn TP.HCM, cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm. Trước hết, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động lễ hội, sự kiện.

Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia, bảo đảm lễ hội, sự kiện văn hóa, nghệ thuật thực sự lan tỏa các giá trị văn hóa, văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí và các biểu hiện trái với thuần phong mỹ tục.

Sân khấu hoành tráng tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TP.HCM - HOZO năm 2025. Ảnh: HẢI NHI

Tiếp tục thực hiện Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu TP.HCM giai đoạn từ năm 2020-2030”.

Trong đó, cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, bảo đảm phát triển nhanh, vững chắc, khắc phục tình trạng lãng phí, hình thức, thương mại hóa, thiếu lành mạnh, quản lý không chặt chẽ và đồng bộ.

Đồng thời, nâng cao trình độ quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động sự kiện, lễ hội của cán bộ quản lý lĩnh vực văn hóa và những người điều hành lễ hội, sự kiện.

Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng lễ hội, sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu mang đặc trưng của TP.HCM.

Lựa chọn, tập trung đầu tư, khai thác, phát huy, nâng cấp một số lễ hội, sự kiện văn hóa tiêu biểu kết hợp các giá trị văn hóa của địa phương để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thành phố, đồng thời góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trong đó, cần quan tâm xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án phục dựng, nâng cấp bảo vệ các loại hình lễ hội truyền thống nhằm tạo ra các giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu, đáp ứng đời sống tinh thần cho nhân dân.

Xây dựng cơ chế quản lý, tổ chức mang tính đặc thù cho các loại hình lễ hội, sự kiện văn hóa tiêu biểu, định hướng đầu tư trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, độc đáo của Thành phố gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Có cơ chế chính sách quản lý, khai thác và kết nối trong tỉnh và liên vùng.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và quy định các biện pháp chế tài đủ mạnh để xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội, sự kiện, góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh TP.HCM thông qua các hoạt động lễ hội và sự kiện.

Có cơ chế, chính sách bảo tồn, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức lễ hội, sự kiện. Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách kêu gọi nguồn lực xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động tổ chức lễ hội, sự kiện, qua đó từng bước hình thành mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong tổ chức lễ hội, sự kiện.

Tăng cường xúc tiến quảng bá các giá trị văn hóa và lễ hội, sự kiện nhằm xây dựng hình ảnh TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới. Xây dựng hình ảnh lễ hội, sự kiện, văn hóa và các loại hình du lịch, tạo ra sức hấp dẫn riêng đối với du khách bằng các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các cụm pa-nô, biển quảng cáo; đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng mạng xã hội,…

Tích cực triển khai các nội dung về xúc tiến, quảng bá các giá trị văn hóa lễ hội, sự kiện tiêu biểu của TP.HCM tại các sự kiện, hội chợ du lịch trong và ngoài nước để giới thiệu tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.