Khởi động UpRace 2025 'mỗi bước chạy đều mang ý nghĩa' 21/11/2025 20:06

(PLO)- Dự án chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2025 sẽ trở lại từ ngày 28-11 đến 21-12-2025 với thông điệp “Every Step Matters – Mỗi bước chạy đều mang ý nghĩa”.

Ngày 21-11, tại VNG Campus, TP.HCM, đã diễn ra họp báo Khai mạc Dự án chạy bộ vì cộng đồng thường niên lớn nhất trong năm - UpRace 2025.

Trở lại mùa thứ 7 với thông điệp “Every Step Matters” - Mỗi bước chạy đều mang ý nghĩa, UpRace năm nay sẽ chính thức diễn ra từ ngày 28-11 đến 21-12-2025.

Ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG. Ảnh: Ban tổ chức

Phát biểu tại họp báo UpRace 2025, ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG, chia sẻ: “Năm nay là một năm khó khăn với rất nhiều người trong chúng ta. Nhưng với những người mà UpRace muốn hỗ trợ, mọi thứ còn khó khăn hơn nhiều lần.

Chính vì vậy, dù nguồn lực của mỗi người có hạn, tôi tin chúng ta vẫn có thể lựa chọn giúp đỡ, nhất là khi chỉ một bước chạy của bạn cũng có thể mang lại hy vọng cho ai đó. Đây cũng chính là tinh thần của UpRace từ những ngày đầu: Chỉ một hành động nhỏ, khi được nhiều người cùng thực hiện, thì tác động tạo được sẽ không hề nhỏ.

Điểm đáng quý nhất ở UpRace là mô hình đơn giản và minh bạch, khi mỗi kilomet đều được quy đổi thành sự hỗ trợ đến đúng nơi cần đến. Một cơ chế rõ ràng như vậy, ở một quy mô lớn như thế này, thật sự không có nhiều. Có lẽ chính vì vậy, hàng trăm nghìn người và tổ chức đã đồng hành cùng UpRace trong suốt những năm qua”.

Bà Trần Xuân Ngọc Thảo, Giám đốc Nhân sự và Truyền thông VNG, đơn vị bảo trợ cho dự án UpRace chia sẻ: “Bước sang năm thứ 7 tổ chức, UpRace không chỉ đơn thuần là một giải chạy thiện nguyện, mà đã trở thành một nền tảng kết nối cộng đồng, nơi mỗi cá nhân có thể đóng góp cho xã hội chỉ bằng việc chạy bộ, và mỗi doanh nghiệp có thể tạo môi trường gắn kết nhân viên, thúc đẩy văn hóa chăm sóc sức khỏe, đồng thời triển khai các chương trình CSR dài hạn có tác động thực chất, đúng như thông điệp “Every Step Matters”.

Giống như các mùa giải trước, UpRace 2025 sẽ không đặt mục tiêu về số km đường chạy. Thay vào đó, dự án kỳ vọng số người tham gia chạy sẽ đông hơn, tập trung vào trải nghiệm và cùng nhau tạo nên những câu chuyện ý nghĩa.

Chia sẻ tại buổi họp báo, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần đẹp mà UpRace đã xây dựng suốt nhiều năm qua.

Bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: BTC

“UpRace cho chúng ta thấy rằng một hành động nhỏ cũng có thể tạo nên thay đổi lớn. Mỗi bước chạy là một sự sẻ chia dành cho những em nhỏ vùng dân tộc thiểu số, vùng biển đảo còn nhiều khó khăn. Chúng tôi trân trọng từng kilomet mà cộng đồng đóng góp, bởi đó chính là cơ hội học tập của hàng ngàn học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc”, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

Bà cũng cho biết năm học 2025–2026, Quỹ Vừ A Dính sẽ tiếp tục chăm lo cho khoảng 8.000 học sinh thông qua nguồn quỹ từ UpRace và các chương trình đồng hành.

"Tôi tin rằng tinh thần UpRace sẽ tiếp tục lan tỏa, giúp các em học sinh giữ vững ước mơ đến lớp và hình thành một thế hệ trẻ biết sống khỏe, sống đẹp và biết yêu thương cộng đồng", bà nhấn mạnh.

Năm nay, Quỹ Kiến tạo Ước mơ (DMF) và VNG tiếp tục là nhà tài trợ chiến lược, và nguồn quỹ huy động được sẽ dành cho 3 tổ chức xã hội uy tín, gắn bó lâu năm với UpRace bao gồm: Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVDO), Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Chăm sóc Bà mẹ và Trẻ sơ sinh Việt Nam (Sơ sinh Việt Nam).

Theo Ban tổ chức, 3 tổ chức xã hội sẽ triển khai nhiều hoạt động và chương trình hỗ trợ cho người dân tại các địa phương chịu thiệt hại nặng nề vì thiên tai, lũ lụt trong thời gian tới.