Khơi thông nhanh các điểm nghẽn, tránh tình trạng 'trên rải thảm, dưới rải đinh' 08/08/2025 10:21

(PLO)- Việc nhanh chóng đưa tinh thần của các nghị quyết vào cuộc sống, biến các chủ trương thành những chính sách hỗ trợ cụ thể chính là chìa khóa để củng cố niềm tin và khơi thông các điểm nghẽn cho DN.

Báo cáo Niềm tin kinh doanh năm 2025 được Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thực hiện dựa trên khảo sát 1.531 doanh nghiệp trên cả nước đang cho thấy bên cạnh những cú sốc từ bên ngoài, các DN vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn “cũ”, được nêu ra từ các báo cáo trước. Trong đó, “khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính và đáp ứng các quy định pháp luật” là thách thức lớn nhất của DN với 69,1% lựa chọn.

Điều này cho thấy, dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, nhưng hiệu quả thực thi vẫn là một dấu hỏi lớn. Đặt trong bối cảnh cải cách thể chế, Ban IV lưu ý việc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 2 cấp cần được chú ý giải quyết một cách thấu đáo và chú trọng tinh thần hợp tác công – tư.

Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định quyền tự do kinh doanh, không hình sự hóa các giao dịch kinh tế nhưng “Nguy cơ hình sự hóa các giao dịch kinh tế” vẫn là khó khăn thứ hai của DN, không thay đổi so với các khảo sát trước.

Nhiều khó khăn, thách thức đang bủa vây, đè nặng lên doanh nghiệp

Tâm lý e dè, sợ sai trong một bộ phận cán bộ và sự thiếu rõ ràng trong một số quy định pháp luật đã tạo ra một môi trường kinh doanh đầy rủi ro, làm "thui chột" động lực đổi mới và mở rộng đầu tư của doanh nhân.

Điều này cho thấy, cần nhanh chóng đưa tinh thần của Nghị quyết vào cuộc sống để thúc đẩy niềm tin kinh doanh của DN, doanh nhân trong bối cảnh mới.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra, có sự tương quan giữa “niềm tin vào các nghị quyết của Đảng” với “sự tự tin mở rộng đầu tư, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp”. Theo Ban IV, trong bối cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn, các Nghị quyết cùng những chuyển động cải cách đã trở thành điểm tựa nâng đỡ, tạo nên những gam màu sáng cho niềm tin của DN, doanh nhân.

Theo kết quả này, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân nhận được sự kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu quả đột phá. Những DN dự kiến mở rộng quy mô, kỳ vọng vào các nghị quyết này cao vượt trội, lên tới trên 4/5 điểm.

"Điều này cho thấy, các chủ trương lớn của Đảng đã đi đúng hướng và chạm đến mong mỏi của cộng đồng DN. Vấn đề cốt lõi hiện nay nằm ở năng lực và hiệu quả thực thi".

Doanh nghiệp kỳ vọng rất lớn vào Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân

Việc nhanh chóng đưa tinh thần của các nghị quyết vào cuộc sống, biến các chủ trương thành những chính sách hỗ trợ cụ thể chính là chìa khóa để củng cố niềm tin đang lung lay và khơi thông các điểm nghẽn cho DN.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn này, Ban IV đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục lan tỏa sự quyết liệt và tinh thần vì DN đến các cấp chính quyền địa phương, tránh tình trạng “trên rải thảm, dưới rải đinh”.

Cùng với đó, là tập trung nâng cao hiệu quả chính sách tài khóa như giãn, giảm, hoàn thuế, đồng thời đẩy mạnh đầu tư công để kích thích nền kinh tế.

Mức độ kỳ vọng của doanh nghiệp vào Bộ tứ trụ cột Nghị quyết

Đặc biệt là tạo cơ chế hợp tác công - tư thực chất, nơi khu vực tư nhân được tham gia sâu hơn vào việc giải các bài toán lớn của quốc gia.

Từ đó bồi đắp nội lực, tăng cường sức chống chịu và cùng nhau hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.