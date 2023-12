Khởi tố nhóm thanh niên bốc đầu xe quay clip đăng lên mạng xã hội

Ngày 4-12, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can đối để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Các bị can có tuổi đời từ 17 đến 21 tuổi đều ngụ huyện Long Thành

Trước đó, Công an huyện Long Thành nhận được thông tin về đoạn video clip phát tán trên mạng xã hội nhóm thanh niên điều khiển xe máy bằng một bánh lưu thông trên một số tuyến đường chính thuộc Trung tâm Hành chính huyện Long Thành.

Hai thanh niên "làm xiếc" bốc đầu xe để đồng bọn quay clip đăng lên mạng xã hội. Đây là hành vi đáng lên án và mọi người không nên cổ xuý, phát tán trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip.

Đoạn video này đã được đăng tải và chia sẻ trên nhiều nhóm, hội, các nền tảng mạng xã hội làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Quá trình điều tra, Công an huyện xác định, đoạn video clip trên do T. dùng điện thoại cá nhân quay cảnh DHHV. và K. (ngụ huyện Long Thành) thực hiện hành vi bốc đầu xe tại đường Trường Chinh sau đó đăng lên mạng xã hội Tiktok bằng tài khoản cá nhân của T.

Sau 3 ngày nhóm này lại tiếp tục quay video clip quay cảnh xe máy bốc đầu trên đường Tôn Đức Thắng (huyện Long Thành) rồi đăng trên các nền tảng mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai đã bàn nhau, sử dụng xe máy chạy bốc đầu để quay các clip để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Để thực hiện hành vi này, nhóm này rủ thêm nhiều đồng bọn cùng tham gia thực hiện.

VŨ HỘI