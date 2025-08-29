Không còn cảnh xếp hàng bằng mũ bảo hiểm khi làm thủ tục đất đai 29/08/2025 16:35

(PLO)- Tình trạng người dân xếp hàng bằng mũ bảo hiểm để "xí chỗ" khi làm thủ tục đất đai ở xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã được chấn chỉnh.

Ngày 29-8, ông Nguyễn Minh Chuyền, Chủ tịch UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện không còn tình trạng người dân chen chúc, xếp hàng bằng nón bảo hiểm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ea Kar. Ảnh: T.D

Theo ông Chuyền, từ ngày 25-8, bộ phận một cửa của Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk chuyển đến địa điểm mới. Do đó, lượng người đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Kar giảm đáng kể.

UBND xã Ea Kar bố trí cán bộ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ khoa học. Vì vậy, không còn tình trạng người dân xếp hàng bằng nón bảo hiểm như trước.

“Mỗi ngày Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Kar tiếp nhận, xử lý khoảng 70 hồ sơ. Hiện người dân đến làm thủ tục hành chính được hướng dẫn bốc số theo thứ tự, ngồi chờ ngay ngắn, không có việc chen chúc nhau như trước" - ông Chuyền nói.

Hiện không còn tình trạng người dân xếp hàng bằng nón bảo hiểm như trước. Ảnh: MXH

Một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị này đã chuyển bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Ea Kar và khu vực Krông Năng đến địa chỉ mới nhằm thuận lợi tiếp nhận các thủ tục của người dân.

Như PLO đã phản ánh, trước đó khi đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ea Kar, nhiều người dân đến sớm xếp hàng bằng mũ bảo hiểm để “xí chỗ”. Hình ảnh này được đăng trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận.