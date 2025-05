Không khí hào hứng trước đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 30/05/2025 20:11

Ngày 30-5, khu vực khán đài, sân khấu Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 đã hoàn thành và tổng duyệt chương trình cho đêm khai mạc chính thức vào tối mai (31-5).

Áp dụng công nghệ hiện đại

Đứng tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, chị Phương Vy (28 tuổi, quận Sơn Trà), chị Vy hào hứng tải ứng dụng Sun Paradise Land để trải nghiệm thực tế ảo tăng cường của lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay.

Chị Vy cho biết qua nắm bắt thông tin từ Ban tổ chức (BTC), chị được biết khi sử dụng ứng dụng này với công nghệ mới sẽ được trải nghiệm hình ảnh 3D sống động, kèm giọng dẫn kể chuyện nên đã cùng bạn bè ra khu vực bờ sông Hàn khám phá.

Du khách đến làm thủ tục nhận phòng khách sạn khu vực đường Trần Hưng Đạo.

 Ảnh: MINH TRƯỜNG

Chị Vy cũng sẽ sử dụng ứng dụng để có cơ hội trúng vé xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 do BTC tặng mỗi đêm.

“Với số đội tăng lên, đêm thi nhiều hơn và thời gian kéo dài, tôi hy vọng lễ hội pháo hoa năm nay sẽ đem lại nhiều thành công hơn nữa cho thành phố du lịch của chúng ta. Xứng tầm là thành phố đáng sống, đáng đến”, chị Vy hào hứng.

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã bắt đầu kín khách du lịch đến làm thủ tục nhận phòng.

Người dân tải ứng dụng để trải nghiệm công nghệ mới. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Anh Hoàng Văn Vinh (48 tuổi, quê Nghệ An) chia sẻ anh cùng đại gia đình gần 15 người đã lên kế hoạch đi du lịch Đà Nẵng vào dịp hè này để tận hưởng Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

“Ngay khi các cháu được nghỉ hè là gia đình bay vào Đà Nẵng luôn để đúng dịp xem pháo hoa quốc tế mà xưa giờ chỉ được xem qua truyền hình, báo chí”, anh Vinh cho biết.

Đảm bảo an toàn tối đa

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, thông tin ước tính khách du lịch dự kiến đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ có công suất chung các khách sạn toàn TP đạt khoảng 75%, tăng 5% so với cùng kỳ.

Trong đó, công suất các khách sạn 4-5 sao đạt 75-80%, khách sạn 3 sao trở xuống đạt khoảng 70%.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 sẽ có đến 10 đội thi. Ảnh: MT

Riêng các khách sạn khu vực ven sông Hàn và ven biển đạt 90-92% công suất. Qua kiểm tra thực tế, các khách sạn trên địa bàn đã triển khai các nội dung truyền thông tại chỗ như đặt standee về giá vé sự kiện, bảng thông tin A4 tại khu vực lễ tân, treo băng rôn chào mừng, chạy màn hình LED thông tin sự kiện, quảng bá sự kiện trên các trang mạng của đơn vị...

Lực lượng công an luôn túc trực, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Ảnh: MINH TRƯỜNG

Công an TP Đà Nẵng cũng nhận định số lượng người tham dự các sự kiện sẽ rất lớn, vì vậy nhiệm vụ bảo đảm ANTT không chỉ tập trung ở các địa điểm tổ chức sự kiện mà phải được triển khai đồng bộ trên toàn TP.

Công an TP Đà Nẵng cũng đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng TP, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện.