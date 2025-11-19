Không khí lạnh tràn về, người dân Hà Nội co ro trong cái rét 12 độ 19/11/2025 18:58

(PLO)- Hôm nay, 19-11, không khí lạnh tràn xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến nền nhiệt giảm mạnh, nhiều nơi ở Hà Nội chỉ còn 12 độ C, trời rét đậm.

Tại Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên, có thời điểm nhiệt độ xuống còn khoảng 13 độ C. Trên đường phố, nhiều người phải mặc áo khoác dày, đeo găng tay, quàng khăn mỗi khi ra đường.

Những người bán hàng rong, người lao động ngồi bên vỉa hè co ro vì cái rét đầu mùa.

Người dân ngồi nép dưới mái che trên vỉa hè, khoác áo dày để tránh gió lạnh đầu mùa. Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nền nhiệt tại khu vực Hà Nội tiếp tục giảm trong những ngày tới.

Người dân Hà Nội co ro trong giá rét đầu mùa. Ảnh: K.PHƯƠNG

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể, nhất là người già và trẻ nhỏ, hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và đêm muộn để tránh nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp.