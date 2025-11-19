Không khí lạnh tràn về, người dân Hà Nội co ro trong cái rét 12 độ

Tại Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên, có thời điểm nhiệt độ xuống còn khoảng 13 độ C. Trên đường phố, nhiều người phải mặc áo khoác dày, đeo găng tay, quàng khăn mỗi khi ra đường.
Những người bán hàng rong, người lao động ngồi bên vỉa hè co ro vì cái rét đầu mùa.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nền nhiệt tại khu vực Hà Nội tiếp tục giảm trong những ngày tới.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần giữ ấm cơ thể, nhất là người già và trẻ nhỏ, hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và đêm muộn để tránh nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp.