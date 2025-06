Kiểm tra đột xuất các cửa hàng của Công ty C.P ở Bình Dương 04/06/2025 14:17

Sáng 4-6, Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương tổ chức 2 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đột xuất tại 9 cửa hàng chi nhánh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P) tại TP Thuận An, TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một, TP Tân Uyên và thị xã Bến Cát.

Đoàn liên ngành kiểm tra giấy tờ, sổ sách liên quan đến nhập, xuất hàng hóa. Ảnh: Lê Ánh

Theo ông Trần Hà Hải, trưởng đoàn kiểm tra tại địa bàn TP Dĩ An và TP Thuận An, nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo vệ sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại các cửa hàng thuộc doanh nghiệp nêu trên.

Tổ công tác kiểm tra sản phẩm thịt heo tại cửa hàng thực phẩm C.P ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. ẢNH: LA

Đoàn kiểm tra thực hiện các bước nghiệp vụ theo quy định như: Đối chiếu hồ sơ pháp lý, kiểm tra điều kiện thực tế tại cơ sở, phỏng vấn người có trách nhiệm và lấy mẫu thực phẩm khi cần thiết. Sau kiểm tra, các đoàn sẽ có báo cáo tổng hợp kết quả.

Được biết, việc kiểm tra lần này được thực hiện ngoài kế hoạch giám sát thường niên do xuất hiện thông tin cố cáo Công ty C.P. bán thịt heo bệnh. Thông tin này đang được các cơ quan liên ngành phối hợp xác minh, làm rõ.

Đoàn kiểm tra các thông tin trên bao bì sản phẩm. ẢNH: LA

Trước đó, trong năm 2023, Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương đã tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cả 9 cửa hàng của doanh nghiệp với thời hạn 3 năm.

Hình ảnh người dân mua hàng tại cửa hàng thực phẩm C.P. ẢNH: LA

“Qua công tác giám sát, đến nay chưa ghi nhận trường hợp vi phạm hay phản ánh tiêu cực nào liên quan đến các cửa hàng của Công ty C.P. Các cơ sở này cơ bản chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm”- đại diện Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương thông tin.