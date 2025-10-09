Kiểm tra rừng tự nhiên có dấu hiệu bị chặt tại đặc khu Côn Đảo 09/10/2025 09:15

(PLO)- UBND đặc khu Côn Đảo đề nghị Hạt Kiểm lâm Côn Đảo chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh hiện trạng các khu vực có dấu hiệu rừng tự nhiên bị chặt.

Theo tìm hiểu của PLO, UBND đặc khu Côn Đảo, TP.HCM vừa có văn bản gửi Hạt Kiểm lâm Côn Đảo và Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc kiểm tra, xác minh hiện trạng khu vực rừng tự nhiên bị khai phá và báo cáo công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Theo văn bản, ngày 3-10, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo có văn bản gửi UBND đặc khu thông báo, qua công tác tuần tra, bảo vệ diện tích rừng được giao quản lý, lực lượng thuộc đơn vị phát hiện một số khu vực trên địa bàn đặc khu (tiếp giáp với Vườn quốc gia Côn Đảo) có hiện trạng là rừng tự nhiên nhưng lại bị người dân chặt hạ hoặc khai phá để canh tác nông nghiệp.

Cụ thể, có hai khu vực phát hiện sự việc là dưới chân núi Thánh Giá – Khu 3 (đoạn ngã 3, giao nhau giữa đường D5 và Huỳnh Thúc Kháng (có diện tích khoảng 600m2), hiện trạng có nhiều cây rừng tự nhiên đã bị cưa hạ như: Lim sóng có lông, Hầu Keo, Núc Nác...

Nhiều cây có đường kính (1,3m) trên 30cm. Khu vực Bưng Bèo - Khu 1 (có một phần diện tích khoảng 3.000m2) nằm giữa khu vực có hiện trạng là rừng tự nhiên; trên đất người dân đã trồng nhiều cây dừa con.

Đặc khu Côn Đảo đề nghị kiểm tra thông tin có dấu hiệu rừng tự nhiên bị chặt trên địa bàn tại hai khu vực.

Qua tham khảo ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo nhận thấy lân cận các khu vực này có nhiều diện tích có hiện trạng là rừng tự nhiên nhưng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; một số Giấy chứng nhận được cấp vào diện tích rừng phòng hộ do đặc khu Côn Đảo quản lý. Thực hiện quy chế phối hợp, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã báo cáo UBND đặc khu để xem xét, chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra vụ việc.

Từ đó, đặc khu Côn Đảo đề nghị Hạt Kiểm lâm Côn Đảo chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia, phòng kinh tế và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh hiện trạng thực tế tại các khu vực được nêu trên.

Đồng thời, xác định rõ hiện trạng có hay không có rừng tự nhiên, nguồn gốc hình thành cây rừng, tình trạng bị chặt hạ, khai phá; đối tượng, nguyên nhân và trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng tại thời điểm xảy ra vụ việc (nếu có).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao quản lý bảo vệ rừng (nếu có sai phạm) và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục, phục hồi hiện trạng rừng theo quy định pháp luật (nếu có).

Đặc khu Côn Đảo cũng đề nghị Ban Quản lý Vườn quốc gia cung cấp cơ sở pháp lý của việc xác định hiện trạng là rừng tự nhiên tại các khu vực đã nêu qua các thời kỳ. Phối hợp cung cấp thông tin, tạo điều kiện để Hạt Kiểm lâm thực hiện kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ báo cáo.