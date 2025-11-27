Kinh hoàng 360 người chết, nguy kịch và mất tích vụ cháy 7 khối chung cư ở Hong Kong 27/11/2025 05:45

(PLO)- Vụ cháy kinh hoàng 7 khối chung cư ở Hong Kong đã khiến 44 người thiệt mạng, 45 người nguy kịch và 279 người vẫn mất tích, có thông tin cho rằng công nhân hút thuốc đã khiến ngọn lửa bùng phát.

Tính đến sáng 27-11, Cảnh sát Hong Kong xác nhận số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi cụm 7 khối nhà thuộc khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po đã tăng lên 44 người, với 45 người khác đang trong tình trạng nguy kịch, theo tờ South China Morning Post.

Giới chức trách cho biết ít nhất 279 người vẫn mất tích sau vụ hỏa hoạn được xem là chết chóc nhất trong ba thập niên qua tại thành phố. Ngọn lửa đã lan nhanh qua các tháp chung cư cao tầng vốn được bao phủ bởi hệ thống giàn giáo tre dễ bắt lửa.

Vụ hỏa hoạn gây chấn động trung tâm tài chính của Trung Quốc, nơi tập trung những khu chung cư cao tầng với mật độ dân số thuộc hàng cao nhất thế giới.

Ngọn lửa kinh hoàng nuốt chửng các tòa chung cư. Ảnh: Andy Chong/CHINA DAILY

Nhiều giờ sau khi lửa bùng phát tại quận Tai Po, khói đặc và ngọn lửa vẫn bao trùm các tòa tháp 32 tầng, nơi nhiều người được cho là bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng cứu hộ tràn ngập hiện trường dưới ánh mắt bàng hoàng của cư dân.

Hiện trường vụ cháy ở quận Tai Po, Hong Kong ngày 26-11. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định ngay lập tức, nhưng sức tàn phá của nó đã được tiếp thêm bởi lớp lưới xây dựng màu xanh và giàn giáo tre. Đây là trụ cột của kiến trúc truyền thống Trung Quốc nhưng đang thuộc diện loại bỏ dần tại Hong Kong từ tháng 3 vì lý do an toàn.

Đài phát thanh truyền hình Hong Kong (RTHK) đưa tin cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông vì nghi ngờ ngộ sát liên quan vụ cháy, song không cung cấp thêm chi tiết.

Theo phóng viên của hãng DW có mặt tại hiện trường vụ cháy, một số người dân thoát khỏi vụ cháy nói rằng nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ việc công nhân công trình hút thuốc.

Làm việc xuyên đêm, lính cứu hỏa gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các tầng trên của khu phức hợp nhà ở Wang Fuk Court - nơi có 2.000 căn hộ trong tám tòa nhà - do sức nóng khủng khiếp. Các khung giàn giáo đổ sập xuống đất trong khi hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương xếp hàng dài trên con đường bên dưới khu vực chung cư.

Lính cứu hoả làm việc tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: CNN

Từ đại lục, đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo "nỗ lực toàn diện" để dập lửa, giảm thiểu thương vong và thiệt hại. Ông cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, bao gồm "người lính cứu hỏa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ".

Sở Cứu hỏa cho biết đến đêm muộn, ngọn lửa tại 3 tòa nhà đã được khống chế nhưng vẫn cháy dữ dội ở 4 tòa khác.

Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu (John Lee) bày tỏ sự "đau buồn sâu sắc" và khẳng định mọi cơ quan chính quyền đang hỗ trợ cư dân bị ảnh hưởng vì hỏa hoạn.

Sở Giao thông vận tải Hong Kong thông báo do hỏa hoạn, một đoạn đường Tai Po - một trong hai tuyến đường cao tốc chính của Hong Kong - đã bị phong tỏa và xe buýt phải chuyển hướng. Cục Giáo dục thành phố cho biết ít nhất 6 trường học đóng cửa vào ngày 27-11do hỏa hoạn và tắc nghẽn giao thông.

Đây là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất tại Hong Kong kể từ khi 41 người thiệt mạng tại một tòa nhà thương mại ở quận Cửu Long (Kowloon) vào tháng 11-1996. Vụ cháy năm đó do hàn xì trong quá trình cải tạo nội thất.