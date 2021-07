Doanh nghiệp nội bắt tay nhau sản xuất trong mùa dịch Ông Kiều Huỳnh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội DN cơ khí - điện TP.HCM (HAMEE), cho biết sắp có một lô hàng máy cán tôn xuất khẩu sang Cuba. Việc xuất khẩu này nằm trong chương trình kết nối, hợp tác giữa các DN do HAMEE tổ chức triển khai và thực hiện trong thời gian gần đây. Lô hàng máy cán tôn sắp được xuất khẩu là kết quả tổng hợp của chuỗi cung ứng giữa các DN trong hội. Cụ thể, động cơ điện và hộp số do Công ty Ngọc Tiên cung cấp, linh kiện điện do Công ty TNHH Kỹ thuật tự động Etec cung cấp và nhiều công ty khác cung cấp thiết bị thủy lực.